印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

▲整座商場瞬間倒塌。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度加穆及喀什米爾（Jammu and Kashmir）地區近期暴雨成災，當地一座商場如紙牌屋般轟然倒塌，事發當下的畫面也曝光。

#श्रीनगर_जम्मू_कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह क्षेत्र में भारी बारिश के बाद सुखनाग नाले में आई अचानक बाढ़ से नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कई दुकानें बह गईं और ढह गईं। पुलिस ने समय रहते दुकानदारों को सुरक्षित निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने… pic.twitter.com/P10miTaL1I — India Direct News (@IndiaDirectNew4) July 23, 2026

印度時報報導，事發地點位在比爾瓦地區，當時洶湧洪水持續侵蝕商場地基，導致結構嚴重鬆動，整棟建築隨後倒塌，大量煙塵揚起，瓦礫殘骸被湍急洪流沖走。所幸警方證實這起坍塌事件並未造成傷亡。

加穆及喀什米爾在過去兩天仍是受災最嚴重的喜馬拉雅地區。印度氣象局已經警告，喀什米爾未來3天將持續出現強降雨，有出現突發洪水與土石流的風險，敦促民眾保持警覺，避免靠近山坡、河流和溪流。