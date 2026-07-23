胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

▲南韓警方逮捕東大門派黑幫成員，其身上刺青漢字「東大門」。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓警界大規模掃蕩黑幫勢力！首爾警方逮捕自稱承襲1950年代知名政治流氓李丁載旗下「東大門派」的21名成員，以及與其結盟的「上溪派」、「梨泰院派」、「鷹派」等3個暴力組織19人，共40人落網。其中14名核心幹部已遭羈押移送檢方。

警方調查發現，該組織不斷從國高中招收班上「最能打架」的學生，涉入集體鬥毆、電話詐騙及投資詐騙等多項犯罪。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首爾警察廳廣域搜查團廣域犯罪搜查隊今（23）日宣布，依涉嫌違反《暴力行為等處罰法》逮捕東大門派等40名黑幫組織成員，其自2017年至今年以來持續在國高中等校園招募成員、組織暴力犯罪，並多次與其他幫派爆發集體鬥毆。

警方此次依「犯罪組織成立與活動」等罪嫌偵辦，其中東大門派21人中有14名核心幹部遭羈押，其餘7人則以不羈押方式移送。

▲南韓黑幫組織「東大門派」21名成員遭警方逮捕。（圖／首爾警察廳）

調查指出，東大門派宣稱是1950年代活躍於首爾的政治流氓李丁載所率領「東大門派」正統繼承者，並以「我們是光復後流傳至今、有根源的組織」作為宣傳口號，鎖定國中、高中時期被認為是「老大」的學生與年輕人吸收入幫，自2017年至去年共招募16名新成員，不斷擴張勢力。

警方表示，新進成員被要求入住集體宿舍接受訓練，不僅學習組織階級制度與行動規範，還被強迫在胸口刺上漢字「東大門」刺青，並遵守包括向前輩行日式黑幫（Yakuza）式敬禮、服從命令、探視遭監禁成員、懲戒脫離組織者等規定。若違反紀律，甚至會遭到毆打，曾有成員因此被打到臼齒脫落。

受訓完成後的成員除在幫派活動列隊壯大聲勢，也擔任發生衝突時的「機動打擊隊」。

▲南韓黑幫組織「東大門派」每位成員皆強制刺青。（圖／首爾警察廳）

其中，2020年12月東大門派幹部曾率眾赴京畿道水原市八達區仁溪洞與其他幫派爆發集體鬥毆。2023年9月，又因首爾市江南區論峴洞某聚餐糾紛而追打他幫成員。今年2月更因一句「你看什麼看」與其他幫派起衝突，緊急召集結盟的3個幫派對峙，現場一度聚集約50人。

警方進一步發現，東大門派除了傳統暴力犯罪，也涉嫌經營地下犯罪網絡，包括自2013年起在中國青島設立電話詐騙據點，管理人頭帳戶及車手，近年還涉入個資交易及投資詐騙聊天室（投資理財群組）等犯罪，目前相關金流與地下經濟案件仍持續擴大偵辦中。

▼東大門派黑幫成員正在行「屈身敬禮」。（圖／首爾警察廳）

▲黑幫組織東大門派成員遭警方當場逮捕。（圖／首爾警察廳）

警方表示，為證明東大門派屬於持續存在的暴力犯罪組織，歷經2年分析監視器畫面，並執行221件搜索及通訊監察令，確認該組織承襲1996年重組的東大門派至今持續運作，因此適用《暴力行為等處罰法》有關犯罪組織條文。

警方也透露，目前掌握東大門派共有75名成員，另有2名滯留海外的成員已遭發布逮捕令，將透過國際合作追緝到案，並強調將持續打擊組織犯罪，防止年輕族群因憧憬黑幫文化而加入犯罪集團。