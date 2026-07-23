　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

▲▼南韓警方逮捕東大門派黑幫成員，其身上刺青漢字「東大門」。（圖／首爾警察廳）

▲南韓警方逮捕東大門派黑幫成員，其身上刺青漢字「東大門」。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓警界大規模掃蕩黑幫勢力！首爾警方逮捕自稱承襲1950年代知名政治流氓李丁載旗下「東大門派」的21名成員，以及與其結盟的「上溪派」、「梨泰院派」、「鷹派」等3個暴力組織19人，共40人落網。其中14名核心幹部已遭羈押移送檢方。

警方調查發現，該組織不斷從國高中招收班上「最能打架」的學生，涉入集體鬥毆、電話詐騙及投資詐騙等多項犯罪。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首爾警察廳廣域搜查團廣域犯罪搜查隊今（23）日宣布，依涉嫌違反《暴力行為等處罰法》逮捕東大門派等40名黑幫組織成員，其自2017年至今年以來持續在國高中等校園招募成員、組織暴力犯罪，並多次與其他幫派爆發集體鬥毆。

警方此次依「犯罪組織成立與活動」等罪嫌偵辦，其中東大門派21人中有14名核心幹部遭羈押，其餘7人則以不羈押方式移送。

▲▼南韓黑幫組織「東大門派」21名成員遭警方逮捕。（圖／首爾警察廳）

▲南韓黑幫組織「東大門派」21名成員遭警方逮捕。（圖／首爾警察廳）

調查指出，東大門派宣稱是1950年代活躍於首爾的政治流氓李丁載所率領「東大門派」正統繼承者，並以「我們是光復後流傳至今、有根源的組織」作為宣傳口號，鎖定國中、高中時期被認為是「老大」的學生與年輕人吸收入幫，自2017年至去年共招募16名新成員，不斷擴張勢力。

警方表示，新進成員被要求入住集體宿舍接受訓練，不僅學習組織階級制度與行動規範，還被強迫在胸口刺上漢字「東大門」刺青，並遵守包括向前輩行日式黑幫（Yakuza）式敬禮、服從命令、探視遭監禁成員、懲戒脫離組織者等規定。若違反紀律，甚至會遭到毆打，曾有成員因此被打到臼齒脫落。

受訓完成後的成員除在幫派活動列隊壯大聲勢，也擔任發生衝突時的「機動打擊隊」。

▲▼南韓黑幫組織「東大門派」每位成員皆強制刺青。（圖／首爾警察廳）

▲南韓黑幫組織「東大門派」每位成員皆強制刺青。（圖／首爾警察廳）

其中，2020年12月東大門派幹部曾率眾赴京畿道水原市八達區仁溪洞與其他幫派爆發集體鬥毆。2023年9月，又因首爾市江南區論峴洞某聚餐糾紛而追打他幫成員。今年2月更因一句「你看什麼看」與其他幫派起衝突，緊急召集結盟的3個幫派對峙，現場一度聚集約50人。

警方進一步發現，東大門派除了傳統暴力犯罪，也涉嫌經營地下犯罪網絡，包括自2013年起在中國青島設立電話詐騙據點，管理人頭帳戶及車手，近年還涉入個資交易及投資詐騙聊天室（投資理財群組）等犯罪，目前相關金流與地下經濟案件仍持續擴大偵辦中。

▼東大門派黑幫成員正在行「屈身敬禮」。（圖／首爾警察廳）

▲▼東大門派黑幫成員正在行「屈身敬禮」。（圖／首爾警察廳）▲▼黑幫組織東大門派成員遭警方當場逮捕。（圖／首爾警察廳）

▲黑幫組織東大門派成員遭警方當場逮捕。（圖／首爾警察廳）

警方表示，為證明東大門派屬於持續存在的暴力犯罪組織，歷經2年分析監視器畫面，並執行221件搜索及通訊監察令，確認該組織承襲1996年重組的東大門派至今持續運作，因此適用《暴力行為等處罰法》有關犯罪組織條文。

警方也透露，目前掌握東大門派共有75名成員，另有2名滯留海外的成員已遭發布逮捕令，將透過國際合作追緝到案，並強調將持續打擊組織犯罪，防止年輕族群因憧憬黑幫文化而加入犯罪集團。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新法規定「外送員時薪至少245元」　律師：根本是挑戰人性
《逐玉》資深男星出事了！遭發布懸賞公告
獨／公園人骨藏7年冥界巧合　辦案人員驚呼
颱風紅霞將生成　中國氣象台最新預測路徑
買ETF不會崩？專家點名2檔踩雷崩跌3成
快訊／代辦貸款手續費20%！理財公司遭23路搜索
丁特當爸了！無預警公開
快訊／剴剴案定讞　劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

不是美國！「全球最自戀國家」出爐　中國拿下第2名

毛毛的？日本推「人體冰箱」　進去「冰」10分鐘就消暑

波音200架飛機大單卡關！傳中國追加條件　美中貿易停火添變數

胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

每20分鐘倒1家！德國企業破產潮　「週日不上班」百年傳統恐鬆動

印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

郵輪女「餐叉抓腳底」畫面瘋傳　網友嚇：以後要自備餐具

中國神秘新核潛艦曝！衛星照拍「艦橋極小化」　恐為偷襲美軍航母

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

台灣時尚傳奇殞落！　設計師溫慶珠逝世享壽69歲

夫妻貸款借錢買5千萬保單！控被銀行騙了　國泰世華：符合程序

目睹熊鷹帶「山羌大便當」！　整隻騰空飛行畫面超罕見

新北大巨蛋模擬影片

台南驚傳死亡車禍！17歲男女看日出「無照雙載」自撞雙亡

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

不是美國！「全球最自戀國家」出爐　中國拿下第2名

毛毛的？日本推「人體冰箱」　進去「冰」10分鐘就消暑

波音200架飛機大單卡關！傳中國追加條件　美中貿易停火添變數

胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

每20分鐘倒1家！德國企業破產潮　「週日不上班」百年傳統恐鬆動

印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

郵輪女「餐叉抓腳底」畫面瘋傳　網友嚇：以後要自備餐具

中國神秘新核潛艦曝！衛星照拍「艦橋極小化」　恐為偷襲美軍航母

新冠疫苗打氣增！Novavax只剩4千劑月底到期　全民免費不排除延長

夏季保濕功課不能少！北海道北之薏仁、冰川水基底養膚更有感

鐵道局啟動北宜高鐵「招商、用地取得」作業　拚2037年完工通車

台南總舖師夏季辦桌7/24開搶！　龍蝦鮑魚入菜限量100桌

中探針今起處置收跌1.45%　提前開獎「單月虧損較去年倍增」

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

吳宗憲12年前離婚！　胡瓜突脫口「我離過2次婚」下秒急向丁柔安道歉

徐國勇批查驗毒油不力　蔣萬安背蘇乞兒台詞：你真的英明神武？

大全聯中和店改直營續命　業者揭關鍵：怕客源流向對手

每天固定和鄰居狗狗「汪汪對話」　阿金不知好友過世仍守圍欄呼喚

【學音樂的狗勾不會變壞】小狗跟著笛聲深情高歌！

國際熱門新聞

黃仁勳向白宮喊話：認清台灣救美國　不需拿槍指著頭

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

北韓女「街頭賣淫」潮！深夜親自拉客

日本公布旅客消費排行！台灣衝上第2

墨西哥市長「遭暗殺槍擊」陳屍市政廳！

2028台灣危險了！澳前總理：憂習近平出手

川普：伊朗炸一艘船　美就會報復炸橋或發電廠

女師激戰男學生　矇眼綁床喊老公名字

1700萬標下法拍屋　男開門驚見3具遺體

青年運動「炸2油輪」　火燒船畫面瘋傳

富士山驚見「壽司郎外送員」攻頂　遊客傻眼

曾幫淫魔介紹模特兒　法星探家中身亡

華郵：川普擬出兵西非「馬利」　打擊蓋達分支

Alphabet第二季財報年增24％超預期！　盤後反跌4％

更多熱門

相關新聞

中國新核潛艦「艦橋極小化」　為偷襲美軍

中國新核潛艦「艦橋極小化」　為偷襲美軍

中國海軍新型核動力潛艦疑似現身上海江南造船廠。日媒分析美國衛星影像後指出，該艘潛艦船體上方艦橋極度縮小，外型與中國現役093型攻擊型核潛艦相近，多名專家研判可能是新型攻擊型核潛艦。

美日韓外長重申台海和平　譴責中國改變現狀

美日韓外長重申台海和平　譴責中國改變現狀

南韓公寓突爆炸！他激憤「闖管理室縱火」

南韓公寓突爆炸！他激憤「闖管理室縱火」

見女乘客爆哭　司機暖心遞鈔票：先吃頓飯吧

見女乘客爆哭　司機暖心遞鈔票：先吃頓飯吧

韓棋手申真諝擊敗圍棋AI　逆轉勝改寫歷史

韓棋手申真諝擊敗圍棋AI　逆轉勝改寫歷史

關鍵字：

日韓要聞南韓黑幫東大門派組織犯罪暴力集團首爾梨泰院派刺青東大門

讀者迴響

熱門新聞

準紅霞轉彎暴風圈掃台灣　風雨最大4地區曝

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！

專家揭「國巨、聯電」上下車價！　老股民都知道中秋變盤

目睹熊鷹打獵　抓整隻山羌空中飛

溫慶珠睡夢中辭世！

最放不下面子星座Top 3

紅霞颱風將生成　2地炸大雨

一家三口都車禍亡　父：才過1年又換他

台玻夫人深夜突嗆謝霆鋒王菲！爆張柏芝寫遺書

全台最高！吊車大王出手買「104公尺消防雲梯車」

「加油站共構宅」屋頂加蓋4層樓

「小孩沒坐好」飛機取消降落　塔台對話曝光

外送員時薪245元　律師：根本是挑戰人性

「新北短裙男」燒窗簾害死鄰居！殺人罪判8年　二審撤銷了

國小校長竟是狼！任教逾30年「性侵、猥褻多人」判決曝光

更多

最夯影音

更多
鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死
毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面