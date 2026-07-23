酒駕飆車撞死人　美警到場驚見「愛妻躺殘骸中」崩潰

▲紐約州發生一場令人心碎的酒駕車禍。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州長島（Long Island）員警馬拉加（Francisco Malaga）出勤處理一起酒駕車禍，抵達現場後才發現，躺在殘骸中奄奄一息的，竟是自己的妻子。不幸的是，他的妻子在緊急送醫後，依然宣告不治。

醉男飆車又闖紅燈 高速撞死女警

《紐約郵報》報導，這起悲劇發生在今年1月31日，並於本月20日舉行量刑聽證會。

21歲肇事駕駛史密斯（Matthew Smith）在一間酒吧狂飲後，不顧友人再三勸阻，執意開車離去。

稍後，他駕駛一輛皮卡車，以時速約112公里「闖紅燈」衝入限速48公里路段，攔腰撞上另一輛車，導致車上的42歲警察埃斯皮諾薩（Patricia Espinoza）傷重死亡。

經過檢測，史密斯血液酒精濃度超標逾2倍，車上被搜出一瓶百加得蘭姆酒（Bacardi rum）和一個酒杯。

丈夫出庭崩潰 法官也拭淚

馬拉加出庭時聲淚俱下表示，他原以為自己不過是在幫助一名素未謀面的陌生人，到場後才發現車禍傷患竟是妻子。

他說，「我當警察這麼多年，沒有任何事能讓我為那一刻做好準備，我眼睜睜看著此生最愛的人離我而去，那個畫面將跟隨我一輩子。」就連法官馬澤伊（Timothy Mazzei）聽了也忍不住拭淚。

埃斯皮諾薩原籍厄瓜多，20年前與家人移民美國，與丈夫育有一名年幼女兒，如今孩子將在沒有母親的環境下成長。

酒駕男被判入獄 出庭沉默不語

史密斯6月已承認加重車輛過失致死罪等罪名，20日被判入獄7.5至22年，聽見量刑結果時低頭不語。

檢察官蒂爾尼（Ray Tierney）表示，「沒有任何刑罰能還給死者家人失去的一切，但被告今天終於開始為自己的行為付出代價。」

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