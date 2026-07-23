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以色列進入最高警戒！　美傳預告「加強轟伊朗｣鎖定鎬山

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面。（圖／路透）

▲ 川普與納坦雅胡先前於白宮會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國據報已通知以色列，計畫在未來幾天內加強對伊朗的軍事打擊力道。當地媒體22日披露，此次行動預計首度動用重型轟炸機，目標鎖定伊朗中部、靠近庫姆市（Qom）的地下核設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）地區。

綜合《以色列時報》及公共廣播機構Kan報導，這將是美以今年2月發動聯合軍事行動以來，美軍首次派遣重型轟炸機打擊伊朗境內目標。而美國總統川普過去一周內已多次公開警告，鎬山「很快」就會遇襲。

伊朗恐報復　以色列進入最高警戒狀態

報導指出，華府提前知會以色列是雙方密切安全協調的一環，目的是讓以色列有時間做好準備，以應對美方升級攻勢後伊朗可能的報復行動，包括對以色列領土射彈的情境。以色列目前已將軍事戒備狀態提升至最高等級。

美國新聞網站Axios則披露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長戈夫曼（Roman Gofman）2周前曾親自赴美，與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及白宮官員會面，為他就任以來首度訪問華府。

以色列代表團訪美　勸川普轟鎬山

以色列右翼電視台Channel 14則稱，一支「極為重要的以色列代表團」2周前訪美，試圖說服川普轟炸鎬山，但未提及任何具體消息來源。白宮及以色列總理辦公室均未就上述報導作出回應。

美軍上周起對伊朗境內多處目標展開一連串打擊，德黑蘭則以反擊多國境內美軍設施作為回應。儘管美伊雙方6月在巴基斯坦斡旋下簽署框架協議，承諾終止今年2月以來的衝突並推動持久和平，但軍事交火迄今仍未停止。

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