美動用「B-1轟炸機」狂炸伊朗革命衛隊　恢復交火後首次

▲圖為美國空軍B-1轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國官員透露，美軍21日動用B-1長程轟炸機打擊伊朗革命衛隊（IRGC）目標。Axios報導，這是自美伊戰事重啟以來首度執行B-1轟炸任務，B-1轟炸機可攜帶24枚2000磅炸彈或數十枚巡弋飛彈，象徵美軍行動大幅升級與擴大。

美軍動用B-1轟炸機 轟炸革命衛隊

報導稱，該架B-1轟炸機從英國一處空軍基地起飛執行任務，並被線上飛機追蹤網站偵測到，目前尚不清楚這架轟炸機攻擊哪些目標。只不過美國中央司令部（CENTCOM）當日發布軍事行動聲明時，並未提及此次B-1任務。

B-1能在低空以超音速飛行，同時可搭載各型轟炸機中最大的炸彈酬載量。美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間曾多次出動B-1轟炸機，打擊飛彈基地、指揮中心、武器儲存設施及防空系統。

重啟對伊朗大規模作戰？川普考慮中

在美軍持續於區域內增兵之際，川普總統仍在考慮是否重啟對伊朗的大規模作戰行動。美國與以色列官員表示，這可能在數日內發生。

儘管美軍持續擴大空襲行動，伊朗在荷莫茲海峽議題方面似乎未改變立場，仍持續對區域內美軍基地發動攻擊。部分美國國防官員表示，伊朗在荷莫茲海峽周邊的軍事能力幾乎已所剩無幾，但也有官員認為伊朗仍具備攻擊該海域船隻的能力。

川普總統22日揚言，若伊朗再攻擊船隻，美方將轟炸伊朗的橋樑與發電廠，包括首都德黑蘭在內。伊朗則回應威脅將攻擊與美國結盟的波灣國家基礎設施。同時葉門叛軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）也首度襲擊沙烏地阿拉伯船隻，美軍研判是伊朗欲在紅海另闢戰線，對另一條國際石油運輸航線施加壓力。

卡達居中協調

知情人士透露，美國官員表示，卡達調解人員仍持續與美國、伊朗及阿曼官員進行協商，試圖達成新協議以重新開放荷莫茲海峽並停止戰事。區域消息人士則稱，伊朗領導層尚未接受調停方提出的最新方案。

目前尚不清楚川普將給予外交協商多少時間。川普22日晚間表示，「他們被打得很慘，他們想達成協議。但我認為他們還沒準備好達成協議，因為每次他們談成協議後又想反悔、想改東西。他們還沒準備好。但他們很快就會準備好了」。