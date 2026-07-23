　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

▲▼日本女學生,少女,女高中生。（示意圖／VCG）

▲美夢15歲便懷孕，怎知閃婚後才知丈夫欠下大筆債務。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣濱松市一名曾在15歲時意外懷孕、隨後與大9歲的男友閃婚的女子「美夢」近日接受真人實境節目採訪。她在鏡頭前坦言，就在婚後準備展開同居生活的當下，才赫然發現丈夫背負了高達400萬日圓（約新台幣79萬元）的龐大債務，而這筆債務竟是因為身為牛郎店員的男方沉迷柏青哥的原因。

少女時代的閃婚決定

美夢15歲就讀高中一年級時，與當時在男公關店當店員、年齡約23至24歲的男性交往，並意外懷孕。確認喜訊後，兩人決定步入婚姻，並在美夢16歲、懷胎6個月之際正式登記結婚，然而正當她以為新生活即將展開時，迎接她的卻是一顆震撼彈。

婚後才挖出驚天借款

兩人結婚後，美夢才發現丈夫有大量債務，大約400萬日幣（約新台幣79萬元），債務來源分別是賭博與高消費。美夢表示，丈夫長期沉迷柏青哥，因此累計大量欠款，且愛面子的他雖然在牛郎店工作，但是仍大手筆購買賓士轎車，而這些借款在婚後始終未能清償，家庭財務從一開始便陷入困境。

從驚訝到心寒只剩搖頭

美夢坦言，「比起憤怒，更多的是不信任感，還有一種說不出口的傻眼。」由於這筆突如其來的鉅額負債，原本規劃婚後立即同居的計畫宣告破局，美夢與丈夫不得不各自返回雙方原生家庭居住，婚姻在剛起步時便蒙上一層陰影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新法規定「外送員時薪至少245元」　律師：根本是挑戰人性
《逐玉》資深男星出事了！遭發布懸賞公告
獨／公園人骨藏7年冥界巧合　辦案人員驚呼
颱風紅霞將生成　中國氣象台最新預測路徑
買ETF不會崩？專家點名2檔踩雷崩跌3成
快訊／代辦貸款手續費20%！理財公司遭23路搜索
丁特當爸了！無預警公開
快訊／剴剴案定讞　劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

不是美國！「全球最自戀國家」出爐　中國拿下第2名

毛毛的？日本推「人體冰箱」　進去「冰」10分鐘就消暑

波音200架飛機大單卡關！傳中國追加條件　美中貿易停火添變數

胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

每20分鐘倒1家！德國企業破產潮　「週日不上班」百年傳統恐鬆動

印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

郵輪女「餐叉抓腳底」畫面瘋傳　網友嚇：以後要自備餐具

中國神秘新核潛艦曝！衛星照拍「艦橋極小化」　恐為偷襲美軍航母

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

台灣時尚傳奇殞落！　設計師溫慶珠逝世享壽69歲

夫妻貸款借錢買5千萬保單！控被銀行騙了　國泰世華：符合程序

目睹熊鷹帶「山羌大便當」！　整隻騰空飛行畫面超罕見

新北大巨蛋模擬影片

台南驚傳死亡車禍！17歲男女看日出「無照雙載」自撞雙亡

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

不是美國！「全球最自戀國家」出爐　中國拿下第2名

毛毛的？日本推「人體冰箱」　進去「冰」10分鐘就消暑

波音200架飛機大單卡關！傳中國追加條件　美中貿易停火添變數

胸口刺青「東大門」！首爾黑幫逼住集訓宿舍　涉跨境詐騙遭一網打盡

15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

每20分鐘倒1家！德國企業破產潮　「週日不上班」百年傳統恐鬆動

印度商場遭洪水沖垮　「整棟消失」畫面曝光

郵輪女「餐叉抓腳底」畫面瘋傳　網友嚇：以後要自備餐具

中國神秘新核潛艦曝！衛星照拍「艦橋極小化」　恐為偷襲美軍航母

夏季保濕功課不能少！北海道北之薏仁、冰川水基底養膚更有感

鐵道局啟動北宜高鐵「招商、用地取得」作業　拚2037年完工通車

台南總舖師夏季辦桌7/24開搶！　龍蝦鮑魚入菜限量100桌

中探針今起處置收跌1.45%　提前開獎「單月虧損較去年倍增」

空姐機上慘摔「左肋骨骨折」！　日本航空客機降落狂晃釀傷

吳宗憲12年前離婚！　胡瓜突脫口「我離過2次婚」下秒急向丁柔安道歉

徐國勇批查驗毒油不力　蔣萬安背蘇乞兒台詞：你真的英明神武？

大全聯中和店改直營續命　業者揭關鍵：怕客源流向對手

每天固定和鄰居狗狗「汪汪對話」　阿金不知好友過世仍守圍欄呼喚

彰化是艱困選區！參選人魏平政喊話「守住藍天」　打造台灣第七都

恩利幫伊能靜追星孟子義　自豪：兒子終於長大了

國際熱門新聞

黃仁勳向白宮喊話：認清台灣救美國　不需拿槍指著頭

鐵鎚狂敲21下　英政壇鐵娘子吃飯遭爆頭亡

北韓女「街頭賣淫」潮！深夜親自拉客

日本公布旅客消費排行！台灣衝上第2

墨西哥市長「遭暗殺槍擊」陳屍市政廳！

2028台灣危險了！澳前總理：憂習近平出手

川普：伊朗炸一艘船　美就會報復炸橋或發電廠

女師激戰男學生　矇眼綁床喊老公名字

1700萬標下法拍屋　男開門驚見3具遺體

青年運動「炸2油輪」　火燒船畫面瘋傳

富士山驚見「壽司郎外送員」攻頂　遊客傻眼

曾幫淫魔介紹模特兒　法星探家中身亡

華郵：川普擬出兵西非「馬利」　打擊蓋達分支

Alphabet第二季財報年增24％超預期！　盤後反跌4％

更多熱門

相關新聞

37歲日男不倫「44歲美魔女」！殘殺母女檔棄屍

37歲日男不倫「44歲美魔女」！殘殺母女檔棄屍

日本奈良市月之瀨尾山名張川附近的河岸2月發現2具女性遺體，經過數月調查，其中一名死者為44歲婦人池田園美，而另一具遺體疑似就是她的20歲大學生女兒。警方認定37歲男子今北享宏涉嫌重大，目前已經依棄屍罪嫌將其逮捕，而他同時也是44歲死者的不倫對象。

櫻花妹讚「賣淫太好賺」16歲就當流鶯

櫻花妹讚「賣淫太好賺」16歲就當流鶯

55刀砍死22歲直播主！男粉一審判16年

55刀砍死22歲直播主！男粉一審判16年

日本老夫妻在家被燒死！44歲逆子被逮

日本老夫妻在家被燒死！44歲逆子被逮

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

關鍵字：

閃婚欠債柏青哥少女懷孕日本社會

讀者迴響

熱門新聞

準紅霞轉彎暴風圈掃台灣　風雨最大4地區曝

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！

專家揭「國巨、聯電」上下車價！　老股民都知道中秋變盤

目睹熊鷹打獵　抓整隻山羌空中飛

溫慶珠睡夢中辭世！

最放不下面子星座Top 3

紅霞颱風將生成　2地炸大雨

一家三口都車禍亡　父：才過1年又換他

台玻夫人深夜突嗆謝霆鋒王菲！爆張柏芝寫遺書

全台最高！吊車大王出手買「104公尺消防雲梯車」

「加油站共構宅」屋頂加蓋4層樓

「小孩沒坐好」飛機取消降落　塔台對話曝光

外送員時薪245元　律師：根本是挑戰人性

「新北短裙男」燒窗簾害死鄰居！殺人罪判8年　二審撤銷了

國小校長竟是狼！任教逾30年「性侵、猥褻多人」判決曝光

更多

最夯影音

更多
鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死

鐵鎚狂敲21下！　78歲英政壇鐵娘子「家中吃飯遭爆頭」慘死
毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

毒駕男奪3寶爸性命又再犯　死者妻出庭淚崩：我無法原諒

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

大S豪宅1.4億房貸未解　汪小菲遭爆要S媽付50萬房租　她火大親回應

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

持長短槍闖工廠「挾人質洗劫80萬」！　3匪徒桃園、台中落網了

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

蔡阿嘎42歲生日禮物太驚嚇　竟是死對頭蘿拉找到工作了　二伯陷抄襲風暴！網朝聖2年前指控

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面