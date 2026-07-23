15歲櫻花妹懷孕！閃婚大9歲「牛郎店員」下場慘　同居前才知欠400萬

▲美夢15歲便懷孕，怎知閃婚後才知丈夫欠下大筆債務。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣濱松市一名曾在15歲時意外懷孕、隨後與大9歲的男友閃婚的女子「美夢」近日接受真人實境節目採訪。她在鏡頭前坦言，就在婚後準備展開同居生活的當下，才赫然發現丈夫背負了高達400萬日圓（約新台幣79萬元）的龐大債務，而這筆債務竟是因為身為牛郎店員的男方沉迷柏青哥的原因。

少女時代的閃婚決定

美夢15歲就讀高中一年級時，與當時在男公關店當店員、年齡約23至24歲的男性交往，並意外懷孕。確認喜訊後，兩人決定步入婚姻，並在美夢16歲、懷胎6個月之際正式登記結婚，然而正當她以為新生活即將展開時，迎接她的卻是一顆震撼彈。

婚後才挖出驚天借款

兩人結婚後，美夢才發現丈夫有大量債務，大約400萬日幣（約新台幣79萬元），債務來源分別是賭博與高消費。美夢表示，丈夫長期沉迷柏青哥，因此累計大量欠款，且愛面子的他雖然在牛郎店工作，但是仍大手筆購買賓士轎車，而這些借款在婚後始終未能清償，家庭財務從一開始便陷入困境。

從驚訝到心寒只剩搖頭

美夢坦言，「比起憤怒，更多的是不信任感，還有一種說不出口的傻眼。」由於這筆突如其來的鉅額負債，原本規劃婚後立即同居的計畫宣告破局，美夢與丈夫不得不各自返回雙方原生家庭居住，婚姻在剛起步時便蒙上一層陰影。