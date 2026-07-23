北韓女「街頭賣淫」潮！流鶯深夜擠車站親自拉客　悲慘背景曝

▲北韓因持續通膨，使得底層女性只能下海賣淫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓長期陷入經濟危機，經濟通膨持續惡化，使底層民眾走投無路。北韓東北部城市近日驚爆，越來越多陷入生活困境的女性，為了籌措生活費與做小生意所需的本錢，被迫在夜間上街攬客賣淫。而這背後的主因正是北韓國內飆升的極端物價，導致原本靠小本生意維生的底層民眾根本無法生存。

做小生意本金飆5倍！北韓女性被迫「白天賣小吃、晚上賣身」

根據《每日北韓》22日引述北韓當地消息人士報導，在咸鏡南道咸興市等主要城市的火車站周邊，出現越來越多夜間出來招攬顧客、靠著性交易賺取生活費的女性，而這也被稱為「維生性性交易」。

報導指出，背後最關鍵的原因在於北韓持續惡化的嚴重通貨膨脹。如今在市場擺攤創業所需的初期資金，至少比過去暴漲了5倍以上。持有外匯的富裕階層雖然還能應對匯率與物價波動，但對於依靠每日微薄收入維生的低所得階層來說，根本無力籌措這筆龐大的本金，連維持原本的微型小生意都變得寸步難行。

過去在資金不足的底層居民中，販售年糕或「人造肉飯（인조고기밥）」等在地平民小吃的攤販是主要的生計來源。然而隨著原材料價格飆漲，加上一般民眾的消費能力大幅下降，小吃攤利潤被嚴重壓縮。許多女性為了維持生計，只能選擇「白天賣食物，晚上賣身」來補足收入缺口。

嫖客數量同步暴增！防查緝「仲介與把風組」成熟發展

咸興市的消息人士透露，過去該地區從事街頭性交易的女性人數曾一度翻倍。然而值得注意的是，過去常見的「搶客糾紛」如今卻顯著減少，這側面反映出前往街頭尋歡的「嫖客數量」很可能也同步大幅增加。

面對街頭賣淫潮蔓延，北韓當局雖然加強了取締力道，但在第一線要當場查緝卻極為困難。情報人士解釋，這是因為從事性交易的女性之間已經發展出極為成熟的防查緝機制，她們會設立專門的仲介與把風人員，彼此保持密切聯繫，以隨時避開執法人員的突擊搜查。

近年來，市場價格暴漲嚴重打擊北韓普通百姓的生活。不僅食糧與生活必需品價格飆升，連做生意的進貨資金也大幅膨脹，使得長期支撐北韓市場經濟的小本經營者陷入絕境。