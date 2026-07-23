美日韓外長重申台海和平！譴責中國「試圖改變現狀」　憂試射飛彈

▲南韓外交部長趙顯、美國國務卿盧比歐、日本外務大臣茂木敏充22日在菲律賓馬尼拉進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充、南韓外交部長趙顯22日在菲律賓馬尼拉進行美日韓外長會談，三方重申維護印太地區和平穩定重要性。美方更直接點出台海和平穩定，並對中國近期向太平洋發射洲際彈道飛彈（ICBM）表達憂慮，三國也針對南海局勢以及中國試圖單方面改變現狀行為提出警告。

根據《韓聯社》，此次會談在馬尼拉國際會議中心（PICC）舉行，歷時約30分鐘，是美日韓三國外長繼7日在土耳其安卡拉舉行北約峰會相關會談後，再度面對面交流。

南韓外交部表示，趙顯、盧比歐與茂木敏充針對韓半島（朝鮮半島）局勢、國防合作、海洋安全、能源安全、網路威脅，以及包含東南亞在內的印太地區和平穩定等議題交換意見。

南韓外交部指出，「三國外長再次確認在堅持韓半島（朝鮮半島）無核化原則的同時，維持強而有力的對北韓（朝鮮）嚇阻態勢」，並同意持續強化政策協調，透過對話與外交方式維護半島和平與穩定。

▲南韓外交部長趙顯、美國國務卿盧比歐、日本外務大臣茂木敏充才於7月7日在土耳其安卡拉北約峰會期間進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

不過，在如何描述北韓核問題及中國相關議題上，美日韓三方發布的會談說明仍存在些微差異。美國國務院表示，三國重申對「北韓完全無核化」（complete denuclearization）的共同承諾，並強調將持續合作應對北韓網路威脅與非法活動。

日本外務省也使用「北韓完全無核化」的表述，強調三國將依據聯合國安理會決議推動相關目標。但南韓外交部則採用「韓半島（朝鮮半島）無核化」說法，外界認為首爾當局希望降低直接刺激北韓的程度。

在中國議題方面，美國釋出的訊息明顯較為直接。美國國務院表示，「三國外長強調維持台灣海峽整體和平與穩定的重要性」，並對中國近期向太平洋方向發射洲際彈道飛彈時，未充分提前通知相關國家表達憂慮。

報導指出，美國提及的飛彈發射事件，應是中國近期進行的潛射彈道飛彈（SLBM）測試。美方此前曾批評，中國在相關軍事活動上的事前通知時間不足，而這項立場也反映在此次三方會談中。

相較之下，南韓與日本發布的說明並未直接提及台灣海峽或中國飛彈試射，而是以「試圖單方面改變現狀」等措辭表達立場。南韓外交部表示，三方重申遵守《聯合國海洋法公約》所反映的國際法，包括航行與飛越自由，以及合法利用海洋等原則。

▲2026年7月20日，中國海警（左）乘坐剛性充氣挺，在南海仁愛暗沙（Ayungin Shoal）追逐菲律賓海軍（右），並用木棍擊打菲方人員乘坐的橡皮艇。（圖／達志影像／美聯社）

外界分析，這類「單方面改變現狀」的表述，主要指向中國在南海擴大海洋活動，以及對台灣持續施加軍事壓力。美國與日本近年多次批評相關行為，南韓此次也加入呼籲維護印太地區秩序的立場。

此外，美國國務院指出，三國也討論經濟脅迫、供應鏈武器化等問題，同意降低關鍵供應鏈風險並推動多元化合作。同時，三方也將加強對跨國犯罪、災害救援及人道援助等領域的合作。

會談期間，趙顯也與美國國務院政務次官胡克（Allison Hooker）短暫會面，並與盧比歐另行交流。南韓外交部透露，趙顯向盧比歐轉達南韓留學生對美國簽證限制措施的憂慮，要求美方予以關注。

此外，雙方也就美韓安全合作、美國投資等雙邊議題交換意見。南韓外交部官員表示，雙方均認為安全領域後續協商應盡速恢復，但目前並不存在美方將安全會談與對美投資直接掛鉤的情況。