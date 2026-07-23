親迎殉職美軍靈柩！川普嗆伊朗會付出代價　美軍連12夜開轟

▲美國總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地，迎4名陣亡美軍靈柩返國。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍連續第12個夜晚對伊朗發動打擊。在此之際，總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base），迎4名陣亡美軍靈柩返國，川普稱，這是他身為總統最艱難的任務之一，但必須親自向這群英雄致敬。

President Trump and Defense Secretary Pete Hegseth attended a dignified transfer at Dover Air Force Base in Delaware honoring the four U.S. Army soldiers killed in the Middle East in recent days during the ongoing war with Iran.



The service members who were killed were Lt. Tyler… pic.twitter.com/qU6CMW4g1v — CBS News (@CBSNews) July 22, 2026

CNN、紐約郵報等報導，這4名美國官兵因伊朗飛彈襲擊約旦空軍基地、在伊拉克境內針對伊朗無人機進行控爆任務期間殉職，分別是25歲的費漢（Tyler James Feehan）、19歲的岡薩雷斯（Isabella Gonzales）、28歲的蘭珀薩德（Angel S. Rampersad）與30歲的斯溫頓（Michael Emmanuel Swinton）。

軍方儀隊把靈柩從軍機移送至運輸車時，川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人均出席儀式，並敬禮致意。

在離開安德魯斯聯合基地之前，川普就已經向媒體表示，「我們要向他們致敬。這對我來說、對總統來說都是最難做的事之一，但必須去做」。川普還透露，他會對殉職官兵家屬表達深切關懷，會說「我們愛你們，我們也愛你們的孩子」。

川普也警告，伊朗將會付出巨大代價，且伊朗正在遭受毀滅性打擊。他也駁斥顯示多數美國民眾反對這場戰爭的民調結果，「美國人並不反對這場戰爭。剛出爐的一份民調顯示，美國人不希望油價上漲，但他們並不反對這場戰爭。這一點在民調中清楚呈現。沒有人希望伊朗擁有核武。你希望伊朗擁有核武嗎？你認為那樣好嗎？」

美國中央司令部22日透過社群平台X證實，美軍在總統的指令下，於美東時間下午5時30分展開新一波打擊行動，目標為伊朗軍事設施，旨在進一步削弱伊朗在區域水域脅迫商船的能力。