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親迎殉職美軍靈柩！川普嗆伊朗會付出代價　美軍連12夜開轟

▲▼ 美國總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地，迎4名陣亡美軍靈柩返國。（圖／路透）

▲美國總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地，迎4名陣亡美軍靈柩返國。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍連續第12個夜晚對伊朗發動打擊。在此之際，總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base），迎4名陣亡美軍靈柩返國，川普稱，這是他身為總統最艱難的任務之一，但必須親自向這群英雄致敬。

CNN、紐約郵報等報導，這4名美國官兵因伊朗飛彈襲擊約旦空軍基地、在伊拉克境內針對伊朗無人機進行控爆任務期間殉職，分別是25歲的費漢（Tyler James Feehan）、19歲的岡薩雷斯（Isabella Gonzales）、28歲的蘭珀薩德（Angel S. Rampersad）與30歲的斯溫頓（Michael Emmanuel Swinton）。

軍方儀隊把靈柩從軍機移送至運輸車時，川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人均出席儀式，並敬禮致意。

▲▼ 美國總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地，迎4名陣亡美軍靈柩返國。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普親赴德拉瓦州多佛空軍基地，迎4名陣亡美軍靈柩返國。（圖／路透）

在離開安德魯斯聯合基地之前，川普就已經向媒體表示，「我們要向他們致敬。這對我來說、對總統來說都是最難做的事之一，但必須去做」。川普還透露，他會對殉職官兵家屬表達深切關懷，會說「我們愛你們，我們也愛你們的孩子」。

川普也警告，伊朗將會付出巨大代價，且伊朗正在遭受毀滅性打擊。他也駁斥顯示多數美國民眾反對這場戰爭的民調結果，「美國人並不反對這場戰爭。剛出爐的一份民調顯示，美國人不希望油價上漲，但他們並不反對這場戰爭。這一點在民調中清楚呈現。沒有人希望伊朗擁有核武。你希望伊朗擁有核武嗎？你認為那樣好嗎？」

美國中央司令部22日透過社群平台X證實，美軍在總統的指令下，於美東時間下午5時30分展開新一波打擊行動，目標為伊朗軍事設施，旨在進一步削弱伊朗在區域水域脅迫商船的能力。

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