美沙簽署民用核能協議！允許沙國進行鈾濃縮　掀核擴散疑慮

▲圖為美國國旗與沙烏地阿拉伯國旗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國能源部22日宣布，美國與沙烏地阿拉伯正式達成民用核能合作協議。此協定不僅允許沙烏地阿拉伯運用美國技術建造核反應爐，更允許其進行濃縮鈾及核廢料再處理。

路透、法新社報導，這份被稱為「123協定」的協議由美國能源部長萊特（Chris Wright）與沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）簽署，雙方也簽了雙邊保障協定。

其實美沙民用核能協議在川普第一任期及前總統拜登任內都曾磋商多年，但協議始終未能達成，部分原因是防核擴散團體提出警告，稱這可能為沙烏地阿拉伯開啟發展核武器的途徑。

與拜登政府方案不同，本次協議並未納入所謂的「附加議定書」（Additional Protocol），該議定書原本允許聯合國國際原子能總署（IAEA）進行突襲視察。這項協議也允許沙烏地阿拉伯進行鈾濃縮及核廢料再處理，這兩項技術都可能成為製造核武器的途徑。

美國政府表示，這項協議符合美國《原子能法》中的防核擴散規定，該法規被視為全球最嚴格的規範之一。沙烏地阿拉伯長期以來表示，若無法與美國合作，該國可能轉而與擁核擴散標準不同的中國或俄羅斯合作。

能源部表示，這份協議接下來將送交國會審查。除非國會在90個開會日內投票反對，否則協議將自動生效。但若要推翻總統否決，則需要三分之二多數票支持。

美國民間組織「武器管制協會」防擴散政策主任達芬波特（Kelsey Davenport）警告，此舉恐進一步擴大中東核擴散的大門，呼籲國會予以否決或修改。

這項為期約30年、用於建造AP1000反應爐的協議，價值高達數百億美元，將使西屋電氣公司（Westinghouse）受惠。

業界消息人士透露，該協議要求先進行可行性研究，評估美國技術在沙烏地阿拉伯的適用性。由於研究耗時，加上核電廠興建及鈾濃縮設施建置進度緩慢，相關基礎設施恐需多年才能建成。