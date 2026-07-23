全日本紫爆！京都、岐阜首次飆40度　今「大暑」41地發布中暑警戒

▲日本氣象廳對41個都府縣發布中暑警戒，近三分之二的日本「紫爆」。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本持續出現極端高溫，繼22日三重縣、靜岡縣與岐阜縣出現最高氣溫達40度以上的「酷暑日」後，日本氣象廳預測，23日除了東海地方外，包含名古屋市、甲府市，甚至觀測史上從未出現過40度高溫的京都市與岐阜市，最高氣溫均可能衝破40度大關。目前氣象廳已對41個都府縣發布中暑警戒警報（熱中症警戒アラート）。

京都、岐阜恐寫史上首次40度！名古屋清晨6:30已破30度

根據日本氣象廳觀測，22日三重縣桑名市出現40.6度高溫，創下今年全日本最高溫紀錄，靜岡縣與岐阜縣也有地點飆破40度。然而，23日威脅生命的高溫仍將持續，且高溫範圍進一步擴大。

23日清晨6時30分，名古屋市的氣溫就已經飆升至30.2度，多地在中午前氣溫就會突破35度。若岐阜市與京都市今日的氣溫達到40度，將創下這兩地氣象觀測史上首次達到40度高溫的歷史紀錄。

根據氣象廳預測的23日各地最高氣溫，甲府市、名古屋市、岐阜市、京都市將破40度，來到酷暑日標準；埼玉市、靜岡縣濱松市、津市、岡山市達39度；前橋市、大阪市、高松市、福岡縣久留米市38度；東京都心、橫濱市、山口市、大分縣日田市37度。

中暑移送狂增！41都府縣急發「中暑警戒」

由於高溫持續發威，全日本各地因中暑被緊急送往醫院搶救的人數持續增加。氣象廳與環境省23日已針對從關東至沖繩共41個都府縣發布「中暑警戒警報」。