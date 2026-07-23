30歲墨美妝網紅「整形奪命」！手術併發症身亡　留下6歲幼女

▲加西亞因整形手術意外離世。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

墨西哥擁有高人氣的30歲美妝網美阿德里安娜·加西亞（Adriana Garcia），21日上午在接受整形手術時突然發生嚴重併發症，經搶救後仍不治身亡，留下年僅6歲的女兒。加西亞離世的消息曝光後，震撼許多粉絲與時尚圈。目前相關單位已經介入調查，以釐清加西亞的死因與責任歸屬。

整形手術突發併發症！30歲網美送醫不治留6歲幼女

根據《每日郵報》報導，來自墨西哥庫利阿坎（Culiacan）的加西亞，在TikTok與Instagram上擁有眾多忠實粉絲，平時除了分享美妝穿搭外，也與當地知名限量球鞋、名錶與潮帽精品店Drop Shop保持緊密合作關係。

Drop Shop官方日前發布聲明證實了加西亞的死訊。聲明中寫道，「今天我們向 Drop Shop 大家庭的一員道別，銘記她的溫暖、付出以及我們在她身旁度過的所有美好時光。她的回憶將永遠與我們同在。我們向她的家人、女兒及朋友致以最誠摯的哀悼，願大家在這艱難時刻獲得力量與平靜。安息吧，阿德里安娜。」

目前當地衛生與司法部門已正式介入調查，確切的致死原因與醫療過程細節仍待官方進一步釐清。

4月才剛痛失父親與祖父！網美最後貼文惹鼻酸

加西亞突如其來的死訊讓無數粉絲陷入震驚，紛紛湧入她社群平台的最後貼文下留言哀悼，「安息吧，美麗的女孩」、「一路好走，阿德里安娜，你已經去陪你最思念的爸爸了」、「我震驚到說不出話來」。

事實上，加西亞今年4月才剛迎來30歲生日，但當時她才剛遭受重大家庭打擊。她曾在社群平台上痛心寫下，「我以前總是無比期待4月的到來，那對我來說是充滿生日、假期與快樂的月份。但今年的4月完全不同，我在這個月經歷了人生最大的悲傷，向我的父親和祖父道別……這是深刻影響我生命與心靈的兩個人。」

誰也沒想到，在經歷喪親之痛後不久，加西亞竟因整形手術意外離世。報導指出，加西亞的詳細死因預計將於未來幾天陸續公布。