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每20分鐘倒1家！德國企業破產潮　「週日不上班」百年傳統恐鬆動

▲▼德國「週日休息」（Sonntagsruhe）傳統已維持逾百年。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國「週日休息」（Sonntagsruhe）傳統已維持逾百年。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國經濟低迷，去年平均每20分鐘就有一家企業聲請破產。總理梅爾茨（Friedrich Merz）正積極推動一系列改革措施，其中包括挑戰「週日休息」（Sonntagsruhe）的百年傳統，卻引發社會兩派激辯。

破產企業激增　每20分鐘就1家

《路透社》報導，根據德國聯邦統計局3月初數據，2025年德國企業破產聲請數量達2萬4064件，比前一年增加10.3%，創下逾10年新高。

德國工商總會（DIHK）首席分析師特雷爾（Volker Treier）直言，「對於做生意的地點而言，2025年是德國特別艱難的一年，平均每20分鐘就有一家企業聲請破產」，而且今年情勢恐怕難以好轉。

哈勒經濟研究所（IWH）調查，今年6月德國合夥企業與股份公司的破產件數，比2016至2019年、也就是疫情前的6月平均值高出80%，今年第2季的企業破產數量更攀升至近20年最高。IWH破產研究主任穆勒（Steffen Müller）說，此結果並不令人意外，因為企業破產數已連續多季持續攀升。

▼福斯汽車（Volkswagen）等德國大企業宣布裁員計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國福斯汽車（Volkswagen）排氣造假事件雪球愈滾愈大。（圖／達志影像／美聯社）

不過，德國VID破產管理人協會主席尼林（Christoph Niering）指出，「破產數字有所上升，但仍遠低於以往危機的水準。」相較之下，2009年的金融海嘯期間，德國全年破產件數高達3萬2687件。

不過他也警告，2026年破產數字可能進一步攀升，因為汽車業與醫療保健業等多個關鍵產業正面臨嚴峻挑戰。

各大企業大裁員　經濟復甦無望

《德國之聲》直指，德國經濟已經陷入困境多年，外界原本預期今年復甦，如今看來只剩下疲軟的成長，各大企業也宣布大規模裁員。

福斯汽車（Volkswagen）表示未來數年全球恐縮編達10萬個職位，零件供應商ZF計畫2028年前削減1.4萬份工作，博世（Bosch）則宣布2030年前德國裁員2萬多人。

另據管理顧問公司Horvath，繼去年流失超過10萬個工業職缺後，今年德國工業可能還會再削減10萬個職缺，裁員不僅發生在汽車製造業，也將波及機械工程與建築業。

▼德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲▼德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

梅爾茨改革　挑戰百年傳統

面對持續惡化的經濟困境，德國總理梅爾茨正積極改革，從稅制、官僚體系、福利支出到病假規定，幾乎無所不包。其中最受矚目的議題，是已實施逾百年的「週日休息」（Sonntagsruhe）是否應該鬆綁。

1919年，「週日休息」被寫入當時威瑪共和國（Weimar Republic）憲法，並且一直延續至現在的德國憲法中。根據規定，週日與國定假日應「獲法律保障，作為免於工作、促進精神提升的休息日。」這項禁令每週都會讓德國街道變成鬼城，除了咖啡廳、餐廳與加油站外，一般商店週日一律不得營業。

如今梅爾茨政府正試圖逐漸開放，他的改革方案將允許麵包店與糕點店的週日營業時間由原本的3小時延長至8小時，公共圖書館則從3小時調整至6小時。

零售業者大力支持這項改革，本月的INSA與YouGov民調也顯示，只剩大約一半受訪者依然支持「週日休息」。

▼柏林蘭維爾運河（Landwehr Canal）河畔的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國柏林街景,德國柏林街頭,蘭維爾運河（Landwehr Canal）。歐洲熱浪。極端高溫。（圖／達志影像／美聯社）

反對聲浪強烈　實際困境曝光

不過，教會、工會及各派系政治人物都抱持反對意見。教會與社會團體堅稱，「週日休息」有助於擺脫商業活動並促進社會團結。工會則警告，鬆綁週日貿易禁令，可能導致勞工被迫在不合乎常規的時段工作。

零售業者反駁稱，週日購物已經成為一種休閒活動，而且週日消費者依然能夠網購，所謂禁令根本形同虛設。柏林布蘭登堡零售業協會主席布許-彼得森（Nils Busch-Petersen）說，他並非主張所有店家都要在週日強迫營業，而是認為這應該交由業者決定，「這是一個基本的社會問題，國家應該監管所有一切，還是讓人們自行調整？」

不過，中小型商家的意願似乎不高。柏林一間眼鏡行的老闆舒爾茨（Catrin Schulz）就說，「願意每週六上班的人已經很難找了，我們怎麼招聘週日的員工？而且客人從沒提出這種要求，我們就算週日營業也沒有好處。」

此外，實際執行在很大程度上取決於各邦政府，而許多政治人物傾向維持現狀。巴伐利亞邦長索德爾（Markus Söder）就強硬宣示，「在我的邦內，週日休息的規定絕對不會改變」。

 
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關鍵字：

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