才剛戒癮！沙國王子陳屍豪華飯店　體內驗出「玩命劑量」

▲阿卜杜拉王子陳屍馬里奧特飯店（Marriott Hotel）。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

沙烏地阿拉伯的29歲阿卜杜拉王子（Prince Abdullah bin Fahad），去年11月在英國倫敦一間每晚600英鎊（約新台幣2.6萬元）的豪華飯店客房內猝死。最新驗屍報告顯示，他同時服用酒精與多種高劑量藥物，最終因心臟驟停不治。

最後身影被拍下 王子陳屍飯店浴室

《每日郵報》22日引述西倫敦內區（Inner West London）驗屍法庭審訊內容報導，去年11月19日，阿卜杜拉王子入住倫敦肯辛頓（Kensington）馬里奧特飯店（Marriott Hotel），預計住宿一週。

11月24日晚間，他被監視器最後一次拍到獨自返回房間，未料隔日清晨就被清潔人員發現倒臥浴室地板上，已無生命跡象。急救人員獲報抵達現場後進行搶救，最終依然回天乏術。

驗屍報告揭真相 體內酒精+多重藥物

毒理學報告揭露，阿卜杜拉王子血液酒精濃度高達每100毫升222毫克，是英國駕駛法定上限80毫克的將近3倍，此濃度還可能引發昏迷。

此外，他的體內驗出大麻、致命劑量的迷姦藥GHB、娛樂性劑量的抗焦慮藥物阿普唑侖（Xanax）及治療劑量的其他抗焦慮藥物。

Saudi prince was found dead in £600-a-night London hotel room with 'party' drug GHB in his system after detoxing at the Priory, inquest hears https://t.co/u1oA5zeawt — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

剛完成戒癮療程 出院1個月就猝逝

法庭獲悉，阿卜杜拉王子生前長期為酒精和Xanax成癮所苦。去年8月，他曾入住倫敦羅漢普頓（Roehampton）普萊奧里診所（Priory Clinic）進行戒癮療程，每週住院費用高達3.5萬英鎊（約新台幣150萬元），出院後轉往梅西賽德郡（Merseyside）雷恩福德廳診所（Rainford Hall clinic）繼續治療，直至10月14日才離院。

精神科醫師查莫羅（Dr Victoria Chamorro）表示，王子治療期間表現積極且友善，入院時被評估出現情緒低落與焦慮等症狀，但出院評估並無自殺風險，之後卻未能按時參加預定的線上追蹤面談。

助理驗屍官哈金（Jean Harkin）裁定，沒有任何跡象顯示王子試圖結束自己的生命，2間戒癮診所的工作人員也沒有觀察到可疑跡象，監視器更未拍到其他人進入房間。她正式將「多重藥物與酒精攝入」列為死因，並將此案登記為意外死亡。

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