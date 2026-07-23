中國神秘新核潛艦曝！衛星照拍「艦橋極小化」　恐為偷襲美軍航母

▲中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國海軍新型核動力潛艦疑似現身上海江南造船廠。日媒分析美國衛星影像後指出，該艘潛艦船體上方艦橋極度縮小，外型與中國現役093型攻擊型核潛艦相近，多名專家研判可能是新型攻擊型核潛艦。若分析屬實，顯示中國正持續強化潛艦攻擊能力與核潛艦建造規模。

美國衛星企業BlackSky今年5月29日在中國上海市長興島江南造船廠浮船塢上的潛艦影像。日媒《朝日新聞》分析指出，該艘潛艦長度約105至120公尺，寬度約10至12公尺，尺寸明顯大於中國039型常規動力潛艦，接近現役093型攻擊型核潛艦。

前日本自衛隊潛艦隊司令小林正男分析認為，「這艘潛艦很可能是『攻擊型核潛艦』，也可能是093型改良版本或全新型號。」他指出，其尺寸小於搭載潛射彈道飛彈的094型戰略核潛艦，因此不太可能屬於戰略核潛艦。

外界最關注的特徵，是該潛艦頂部艦橋明顯縮小。傳統潛艦艦橋用於操控、觀察海面環境，也是潛望鏡與天線設備的重要位置，但新型潛艦的艦橋在衛星影像中幾乎難以辨識。

小林正男指出，縮小艦橋可降低潛艦航行時的水流阻力與噪音，使其在水下行動時更難以被偵測，「可能是為了在海中接近美國航空母艦並進行攻擊」。不過，他也提醒，艦橋縮小後，可能影響指揮與操船能力。

另一名曾任日本自衛艦隊司令的香田洋二則表示，「縮小艦橋雖有助於降低被發現的機率，但目前仍無法得知是否已經達到實用化程度。」小林正男也認為，不能排除這艘潛艦仍處於實驗階段。

英國國際戰略研究所（IISS）資料顯示，中國近年快速提升核潛艦建造能力。2021年至2025年間，中國共下水10艘核潛艦，總滿載排水量約7.9萬噸，數量超過同期美國的7艘。相比之下，2020年前5年間，美國下水7艘核潛艦，中國僅2艘。

▲中國首次公開常規動力潛艇發射鷹擊-18型反艦導彈的罕見畫面。（圖／翻攝自央視）

過去中國核潛艦主要由遼寧省渤海造船廠負責建造，但此次江南造船廠被發現疑似建造核潛艦，顯示中國可能已具備多座造船基地同步生產核潛艦的能力。

江南造船廠過去主要負責水面艦艇，包括中國首艘國產航艦「福建艦」。不過，該造船廠今年2月獲中國政府核准設置民用核安全設備，外界認為其可能正在提升核工業相關製造能力，為核動力軍艦建造做準備。

目前中國海軍主要擁有094型戰略核潛艦、093型攻擊型核潛艦，以及039型傳統動力潛艦。其中，094型可搭載潛射彈道飛彈，具備核武投射能力；093型則主要負責水下攻擊任務。

英國國際際戰略研究所認為，美國在核潛艦數量、靜音技術與作戰能力方面仍維持明顯優勢，但中國快速擴張的建造能力已對美方構成挑戰。中國近期也宣布，從具備核武搭載能力的戰略核潛艦發射訓練用模擬彈頭飛彈，顯示北京正同步提升海基核力量，日本、美國與澳洲等國持續密切關注。