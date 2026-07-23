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2028台灣危險了！澳洲前總理示警「迎3大變數」：憂習近平誤判出手

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平如何估算情勢，將對兩岸與國際造成重大影響。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）近日接受美媒《紐約時報》Podcast專訪時警告，台海局勢最需關注的時間點可能落在2028年。他分析，屆時台灣完成總統大選、中國國家主席習近平剛完成新一輪連任，而美國可能因海外軍事衝突消耗資源，讓北京產生錯誤判斷。陸克文強調，他並非預測習近平一定會對台動武，而是擔心「習近平可能在2028年誤判」，讓台海風險升高。

陸克文：2028年3大變數交織　恐成台海危險時刻

陸克文7月14日登上《紐約時報》專欄作家克萊因（Ezra Klein）主持的Podcast節目「The Ezra Klein Show」，以「美國人需要理解的中國」（What Americans Need to Understand About China）為題，進行近2小時深度對談。

身兼學者、外交官與澳洲前總理身分的陸克文，長期研究中國政治與習近平思想。他在節目指出，習近平曾多次表明，希望在2049年中華人民共和國成立百年前完成兩岸統一，而近年北京對台軍事活動也出現變化。

▲▼澳洲前總理陸克文曾於1980年代來台灣學習中文，2023至2026年3月擔任澳洲駐美大使。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前總理陸克文曾於1980年代來台灣學習中文，2023至2026年3月擔任澳洲駐美大使。（圖／達志影像／美聯社）

陸克文認為，2028年之所以可能成為高風險年份，主要有3項因素同時存在。

第一，台灣預計2028年初舉行總統大選。他分析，若長期被北京視為傾向「台灣獨立」路線的執政黨再次勝選，是否會成為習近平採取更強硬行動的觸發因素，仍是一個未知數。

第二，習近平可能剛於2027年秋季完成新一輪領導任期安排。陸克文認為，權力穩固後的政治環境，可能影響北京對外政策判斷。

第三，美國在國際衝突中的軍事消耗，也可能成為北京評估美國介入台海能力的重要因素。

擔心北京低估美軍能力　「真正危險是習近平錯算」

陸克文指出，美國近年常討論所謂「戴維森窗口」（Davidson Window），即前美國印太司令部司令戴維森曾在國會表示，中國解放軍可能在2027年前具備攻台能力。不過陸克文認為，真正值得關注的時間點可能不是2027年，而是2028年。

他特別提到，美國若在其他地區衝突中消耗大量軍事資源，北京可能錯誤判斷華府沒有能力或意願介入台海。

陸克文表示，對習近平而言，對台採取行動是一場高度政治計算，但最大風險在於領導人過度自信，誤判國際反應。他直言：「危險在於，他真的算錯」（The danger is that he actually miscalculates）。

他也分析，台海衝突可能不只是兩岸問題，而會影響美國在全球盟友體系中的可信度。陸克文指出，若美國無法回應台海危機導致台灣淪陷，則日本、南韓等東北亞盟友可能重新評估自身安全政策，包括考慮自行發展核武。

▲▼ 中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

▲中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

解放軍演訓改變方向　陸克文：北京已不只針對「台獨」

陸克文在訪談中提到，北京近年的軍事準備與過去相比已有明顯改變。

他表示，過去中國軍演多以「台灣宣布獨立」等情境作為假設，但他認為這種可能性「幾乎不存在」。然而如今解放軍演習內容，逐漸接近封鎖、奪取外島甚至大規模軍事行動的模擬。

他指出，中國軍事力量持續擴張，目前已擁有全球規模最大的水面艦隊之一。陸克文認為，即使北京取得台灣，也不代表中國會因此降低軍事野心，因為習近平的戰略目標並不侷限於台海。

對於美國是否應積極維持台海和平，陸克文認為，這並非單純情感問題，而是涉及美國全球戰略可信度。他提到，美國1979年制定《台灣關係法》，提供台灣安全承諾的重要法律基礎。

美中競爭加劇　陸克文主張「管理式戰略競爭」

除了台海議題外，陸克文也談到美中競爭。他認為，美國過去對中國的判斷曾多次出現偏差，有時過度相信中國內部問題會自行削弱其實力。

他指出，中國在半導體、電動車、人工智慧與關鍵礦產等領域快速發展，部分產業能力已接近甚至超越西方國家。

陸克文以稀土為例表示，中國長期建立完整供應鏈，使北京在全球產業競爭中掌握重要戰略籌碼。

不過，他並不主張全面對抗中國，而是提出「管理式戰略競爭」（managed strategic competition）模式。他認為，美國與中國應在安全議題上維持嚇阻，在科技、貿易領域進行競爭，同時在人類共同問題上尋求合作。

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

研究習近平多年　陸克文憂北京陷入過度自信

陸克文也分享自己多年研究習近平的觀察。他曾在澳洲政府任職期間與習近平接觸，後來更赴牛津大學研究習近平思想，撰寫相關著作。

他認為，習近平受到中國共產黨歷史與自身經歷影響，強調黨的領導、國家安全與「鬥爭」思維。

陸克文指出，習近平可能相信歷史方向站在中國一方，而這種世界觀可能讓北京更容易做出高風險決策。

他最後強調，自己真正擔心的不是習近平必然選擇戰爭，而是中國領導人可能在某個時間點認為「機會已經出現」，進而做出錯誤判斷。

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