墨西哥市長「遭暗殺槍擊」陳屍市政廳！　2年內已14首長遇害

▲拉文被發現陳屍於市政廳內。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

墨西哥又有地方首長遭到暗殺！莫雷洛斯州（Morelos）特莫阿克市（Temoac）的市長瓦倫丁·拉文（Valentin Lavin）22日在市政廳內遭槍手射殺身亡。拉文今年1月才剛在一場武裝襲擊中幸運生還，沒想到最終仍未能逃過死神的召喚。值得注意的是，臨近墨西哥城的莫雷洛斯州一直以來都是販毒集團（Cartel）活動的地點。

1月才剛逃過暗殺！執政黨市長「市政廳內遭槍殺」

根據墨西哥莫雷洛斯州檢察官辦公室發布的聲明指出，鑑識人員與警員在市政廳內部發現了市長瓦倫丁·拉文（Valentin Lavin）的遺體，確認其當場中彈身亡。

拉文為墨西哥現任總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左派執政黨的盟友。根據當地媒體報導，拉文早在今年1月就曾遭遇過武裝分子的暗殺襲擊，當時曾幸運逃過一劫，沒想到槍手這次竟直接闖入市政廳發動槍擊。目前警方已展開大規模緝兇行動，全力追捕涉案嫌犯。

▲歹徒行兇後隨即逃離現場。（圖／翻攝自Facebook）



2006年至今近百名市長遭謀殺！新政府上任已有14人遇害

墨西哥長期受到毒品走私與販毒集團幫派爭奪地盤的暴力威脅，當地官員，尤其是地方市長經常成為犯罪組織襲擊的目標。

根據官方統計數據，自2006年政府展開掃毒行動、引發毒品暴力浪潮以來，墨西哥已有近100名市長慘遭謀殺。根據Uno TV報導，自現任政府2024年10月上任以來，已有14名市長遇害，光是2026年就有3名市長慘死。其中最令人震驚的，莫過於2025年11月米卻肯州市長卡洛斯·曼佐（Carlos Manzo）在亡靈節慶典期間遭槍殺事件。

暴力事件頻傳！近50萬人死於毒品戰爭

除了市長之外，地方政客與其家屬也頻繁遭到攻擊。就在上周，一名墨西哥女市議員的丈夫才剛遭槍手射殺身亡，槍擊現場更導致該名女議員及其女兒受傷，當時一家人正準備前往參加學校的畢業典禮。

儘管總統辛鮑姆7月14日表示，自2024年9月以來，墨西哥的謀殺案已減少了近一半，並將其歸功於上任後實施的安全政策，但官方數據顯示，自2006年打擊毒梟以來，已造成近50萬人死亡、約13萬人失蹤，治安問題依然嚴峻。