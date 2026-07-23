南韓公寓早晨突爆炸！男住戶激憤「闖管理室縱火」　著火竄逃1命危

▲南韓慶尚北道慶山市巳洞一處公寓於23日上午發生爆炸，疑似人為縱火。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道慶山市一處公寓管理室今（23）日上午發生爆炸，疑似人為縱火，造成8人受傷，其中1人命危。警方初步研判，一名男性住戶攜帶裝有易燃液體的容器進入管理室縱火，現場正在召開住戶與管理人員會議，火勢還波及一旁的敬老堂，導致多名長者受傷，警方正釐清詳細案情與犯案動機。

根據《韓聯社》，警方與消防單位指出，該起事故發生於上午8時29分（台灣時間上午7時29分），地點位在慶尚北道慶山市巳洞「創新白鳥第2期公寓」（音譯）的管理室。

爆炸與火勢共造成8人受傷，包括2名男性與6名女性，其中1名重傷者情況危急，目前暫無人死亡。涉嫌縱火的男性也在事故中受傷，已送醫治療。

警方表示，涉嫌犯案男子案發前手持裝有易燃液體的容器進入管理室，不久後便點火，引發爆炸與火勢。當時管理室內正召開會議，住戶與管理室相關人員聚集討論社區管理規約等問題，造成多人受傷。

傷者之中還包括管理室旁敬老堂內的5名長者。消防人員接獲報案後趕抵現場，並於上午8時48分撲滅火勢，避免災情進一步擴大。

目擊者透露，「一名疑似公寓住戶的男子進入管理室後，朝室內潑灑易燃液體並點火，接著便發生劇烈爆炸。」另有其他目擊者指出，現場接連傳出數聲巨大爆炸聲響，隨後看見多名身上起火燃燒的人員衝出建築物，管理室周邊一度陷入混亂。

報導指出，該公寓過去便因管理室與部分住戶之間存在糾紛，居民曾多次向慶山市府提出陳情。由於社區規模較小，依法無須設立住戶代表會，案發當天原本就是為了討論管理規約相關爭議而召開會議，豈料卻發生重大意外。

警方目前已封鎖火警現場進行鑑識，並將針對涉嫌縱火男子、傷者與目擊者展開調查，進一步釐清事故經過、爆炸原因及犯案動機。