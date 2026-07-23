大熊「掛在電線桿上」！後腳懸空狂晃　路人傻眼急報警

▲美國一頭熊掛在電線桿上、後腳懸空。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國新墨西哥州出現令人震驚的一幕，一頭體型壯碩的大熊竟爬上電線桿「頂部」，前爪緊抓橫槓、後腿懸空晃蕩，看起來令人困惑又心驚膽顫，相關影片在社群媒體瘋傳。

電線桿頂有隻熊 駕駛以為眼花

目擊者夏儂（Shannon Mullens）20日駕車從新墨西哥州前往奧克拉荷馬州，行經56號公路格拉德斯通（Gladstone）郊區路段時，赫然發現這幕景象。

她回憶，「我們一開始不敢相信自己看到的東西，還特地迴轉回去多看一眼……剛開始我們以為牠已經死了。」

A woman driving along a New Mexico highway spotted the bizarre spectacle of a large bear at the top of a telephone pole. pic.twitter.com/BZRMQA3A8A — The Independent (@Independent) July 22, 2026

受困情況太棘手 熊不幸喪命

其他目擊者非常擔心熊的安危，於是撥打911求助。接線員坦言，他們稍早已接獲一次通報，並轉介至該州魚類及野生動物廳（Department of Fish and Wildlife），「但他們說他們束手無策」，因為若對熊進行鎮靜麻醉，牠失去意識後恐從高處墜落。

遺憾的是，這頭熊最終不幸喪命。新墨西哥州魚類及野生動物廳向《紐約郵報》證實，「儘管地方當局已盡了最大努力，該動物獲得幫助前，就被電擊死亡。」

受驚嚇誤爬電線桿 5年前有先例

野生動物專家推測，幼熊或受驚嚇的成熊，在遭遇人群、車流或犬隻追趕時，往往會本能性地往高處攀爬，卻可能把電線桿當作大樹爬。

事實上，同樣的情形2021年也曾發生於亞利桑那州，不過當時的熊幸運獲救。