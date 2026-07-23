烏克蘭無人機夜襲「俄版亞馬遜」再添1死！　2物流倉竄大火畫面曝

▲ 涅溫諾梅斯克及克拉斯諾達爾的野莓物流中心22日遭襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭無人機22日再度猛烈攻擊俄羅斯最大電商平台「野莓」（Wildberries）倉儲設施，繼上周首次空襲造成8人罹難後，此次針對克拉斯諾達爾（Krasnodar）與涅溫諾梅斯克（Nevinnomyssk）2地物流倉的夜間攻擊又奪走至少1條人命，熊熊大火畫面在網路瘋傳。

根據《紐約郵報》，身價估計81億美元的野莓聯合創始人Tatyana Kim在Telegram發文證實，旗下多處倉庫夜間遭襲，並沉痛表示，「這些攻擊針對的是普通民眾、我們的員工，以及所有像我們一樣不過是在認真工作的人，我們無法以言語形容此刻心中的感受。」

一周內二度轟炸 澤倫斯基控野莓供應俄軍裝備

WATCH: Footage shows a massive fire that broke out at a Wildberries warehouse in Krasnodar, Russia, following Ukrainian drone attacks.



Contributed by @MoloWarMonitor pic.twitter.com/RGZOhSUVkm — Open Source Intel (@Osint613) July 22, 2026

野莓素有「俄版亞馬遜（Amazon）」之稱，為俄羅斯規模最大的電商平台之一，擁有4.8萬名員工，位於埃列克特羅斯塔利（Elektrostal）的物流倉4天前才遭到烏克蘭無人機首輪攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基當時為攻擊行動辯護，指控該公司向俄軍提供「無人機零件、導航設備及其他軍事裝備」。

烏克蘭安全與合作中心主席庫贊（Serhii Kuzan）也向BBC表示，野莓是俄羅斯軍事後勤的「重要環節」，俄軍士兵甚至透過該平台採購軍備。克宮對此則否認野莓涉及任何軍需物資流通。

▲ 野莓位於埃列克特羅斯塔爾物流中心18日遭襲。（圖／路透）

打擊經濟也動搖民心 克宮已無力保護人民

庫贊分析，這類攻擊除對俄國經濟造成實質損害，更能在心理層面動搖俄國社會對戰爭的支持，認為這向俄羅斯企業與民眾發出明確訊號——克宮再也無法保護他們免受戰爭現實的衝擊。

野莓損失規模及對顧客的影響尚不清楚，但已加深民眾對日常消費的憂慮。不過也有消費者坦言，「這當然令人擔心，但這就是我們所處的時代。還能怎麼辦？如果倉庫真的被燒了也只能接受。」