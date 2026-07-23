真的開轟？青年運動宣稱「炸了2艘沙烏地油輪」　火燒船畫面瘋傳

▲疑似「恩塞利亞號」火燒船的影片在社群媒體上流傳。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthis，又譯胡塞）於23日凌晨宣稱，對紅海2艘沙烏地阿拉伯籍油輪採取軍事行動，疑似火燒船畫面在網路上流傳。

宣稱攻擊2船 已迫使10船改道

「青年運動」宣稱以多枚彈道飛彈和巡弋飛彈為武器，襲擊油輪「恩塞利亞號」（ENCELIA）與「萊拉號」（LAYLA），理由是2船違反了該組織對沙烏地阿拉伯實施的海上封鎖令。該組織還宣稱，已迫使約10艘船隻折返。

《路透社》無法獨立核實「青年運動」說法，但船舶追蹤數據顯示，22日已有5艘油輪改變航向，其中2艘更把目的地切換至蘇伊士運河。

???? Yemen’s armed forces say they struck two Saudi oil tankers in the Red Sea with ballistic and cruise missiles and drones, setting both vessels on fire.



???? The group identified the tankers as ENCELIA and LAYLA, saying they had violated its ban on Saudi-linked shipping.



????… https://t.co/ziLxU0nQ4X pic.twitter.com/m4orDhdyJD — Drop Site (@DropSiteNews) July 22, 2026

遇襲求救 多組織接獲通報



一名海事安全消息人士也透露，「恩塞利亞號」（ENCELIA）當時航行於沙國吉贊港（Jizan）外海的紅海海域，透過VHF頻道發出求救訊號，表示遭導彈擊中並起火。

英國海事風險管理機構「先鋒集團」（Vanguard）消息指出，在格林威治標準時間20時許，「恩塞利亞號」在沙烏地阿拉伯舒凱克（Al Shuqaiq）西南方約70海里（約130公里）遭不明飛射物擊中右舷，船上隨即爆發火警。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也證實接獲該海域一艘油輪遭不明飛射物擊中並引發火災的事故通報，但無人員傷亡或環境汙染紀錄。

目前無法確定UKMTO接獲的通報是否就是「恩塞利亞號」，但事故地點與細節均與之相符。「青年運動」宣稱襲擊的第2艘油輪「LAYLA」相關細節，目前也仍有待確認。