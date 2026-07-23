伊朗無人機「鑽洞引爆」精準炸CIA據點！　背後疑俄羅斯相助

▲ 伊朗製「見證者」無人機。（資料照／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗無人機精準轟炸多處美國中央情報局CIA海外據點，4名熟悉美國情報界的知情人士透露，情報分析人員懷疑背後有俄羅斯介入，正調查莫斯科是否向伊朗提供目標資訊或先進無人機技術。

《路透》報導，伊朗今年3月對至少2處CIA設施發動攻擊，包括沙烏地阿拉伯利雅德美國大使館內的CIA站點，以及伊拉克東部另一處據點。消息人士拒絕透露遭襲的設施確切數量及位置，僅稱「不只一個，但不到12個」，所幸未造成人員傷亡。

雙機接力精準穿牆 攻擊手法高度精密

令美國情報界感到警戒的是這類攻擊的高度精準性，據2名聽取情報簡報的西方官員描述，利雅德的攻擊疑似動用2架經俄羅斯改良的伊朗「見證者」（Shahed-136）無人機，第一架撞穿大使館外牆，炸開一個洞後第二架隨即飛入引爆。

一份西方情報機構的內部備忘錄更直接點名，俄羅斯「很可能」參與定位對CIA設施的襲擊。有消息來源指出，俄羅斯已向伊朗提供「Kometa-M」衛星導航系統，提升見證者無人機打擊精準度，且較伊朗自製版本更不易受電子干擾。《華爾街日報》今年3月曾率先披露此事，克里姆林宮隨即否認，駁斥其為「假新聞」。

中情局海外設施多元 站點藏身使館

CIA海外設施包括在各國的主要辦事處稱為「站」（station），通常設於使館內，此外還設有辦公室、安全屋、後勤樞紐及參與監視或其他行動的地點。

前CIA站長、臥底行動官員霍夫曼（Daniel Hoffman）認為，莫斯科協助德黑蘭鎖定中情局設施並不令人意外，「他們都希望在各自劃定的勢力範圍內，削弱乃至清除美國的影響力。」

約旦美軍遭彈襲 俄伸手疑慮加深

值得注意的是，約旦境內美軍基地上周末遭伊朗彈道飛彈攻擊，造成2名士兵陣亡，進一步加深各界對俄羅斯是否持續提供定位情報的憂慮。中情局對此拒絕置評；伊朗駐聯合國代表團、俄羅斯國防部及沙國政府均未回應。