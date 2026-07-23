美控中國月之暗面竊AI技術　違規使用輝達晶片

▲中國月之暗面發布Kimi K3模型。（圖／翻攝新華社）



記者張靖榕／綜合報導

白宮高階科技官員克拉齊奧斯（Michael Kratsios）指控，中國AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）透過「蒸餾」（distillation）方式，竊取美國AI公司Anthropic最先進大型語言模型Fable的技術，用於開發旗下最新K3模型，並稱該公司已取得搭載輝達（Nvidia）GB300 AI晶片的伺服器。

路透社報導，克拉齊奧斯22日在社群平台X發文表示，美方掌握資訊顯示，月之暗面為開發K3模型，利用Anthropic的Fable模型進行蒸餾，大規模且祕密地實施工業級蒸餾，企圖竊取美國專有技術、削弱美國AI研究，「令人無法接受」。他並表示，月之暗面已取得搭載輝達GB300 AI晶片的伺服器，而且設備已在泰國部署，「極可能是用來訓練旗下AI模型」。

一名川普政府高階官員今年2月曾表示，中國AI新創DeepSeek最新AI模型是利用輝達最先進AI晶片訓練，相關做法可能已違反美國出口管制規定。

截至目前，月之暗面及中國駐美大使館均未回應置評請求。

路透社取得的一份美國國務院外交電文指出，國務院今年4月曾要求全球駐外機構加強宣導，提醒各界密切留意月之暗面等多家中國企業，試圖竊取美國AI實驗室智慧財產權的行為。

所謂「蒸餾」，是利用大型、成本較高的AI模型輸出結果，訓練較小型模型的技術，可大幅降低開發新AI模型的成本。

路透社今年2月也曾報導，OpenAI向美國國會議員示警，DeepSeek正鎖定包括ChatGPT開發商OpenAI在內的美國頂尖AI企業，試圖複製其模型並作為自身訓練用途。

美國國務院4月的外交電文指出，透過暗中且未經授權的蒸餾技術開發出的AI模型，雖然能讓外國企業以較低成本打造出在部分基準測試中看似相近的產品，但仍無法完整複製原始模型的整體能力與效能。