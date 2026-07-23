盧比歐：美國明確反對中海警船到台灣海域

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）22日表示，美國明確反對中國派遣海警船進入台灣周邊海域，認為此舉違背美中維持戰略穩定的精神，美方也不接受任何國家試圖控制國際海域，未來將持續依據國際法航行，維護航行自由。

盧比歐是在菲律賓首都馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與中國外交部長王毅舉行會談後，回應媒體提問。他表示，美中會談中一再提及中國近期在台灣周邊海域的行動，美方已清楚表達反對立場，認為相關作法有違雙方維持戰略穩定的共識。

盧比歐強調，美國絕不接受任何國家將國際海域據為己有，未來仍將持續在國際海域航行，履行航行自由承諾，以及對菲律賓等條約盟友的安全義務。他指出，台海及南海議題屬於美中分歧最明顯的領域，因此必須透過對話妥善管理，避免衝突升高，同時兼顧全球經濟穩定。

盧比歐表示，外交工作的核心在於管理分歧，在維護國家利益的同時避免演變成世界級衝突。他以冷戰時期為例指出，即使美國與蘇聯關係最緊張時，雙方仍維持軍事及外交溝通機制，以降低誤判風險。雖然目前美中關係並非冷戰狀態，但兩國對全球經濟及國際秩序影響深遠，若缺乏溝通將是不負責任的作法。

針對外界關切對台軍售進度，盧比歐表示，目前部分軍售案仍在審查，原因包括美國須重新檢視武器庫存、供應能力及國內需求。他指出，美國近年持續援助烏克蘭，也影響部分軍備供應，因此重新檢討大型對外軍售屬於正常程序，美方正積極重建軍工產能。

另外，對於中國國家主席習近平可能於9月訪問美國，盧比歐證實，雙方此次也針對相關安排交換意見，希望為兩國元首再次舉行建設性會晤做好準備。他表示，美中未來仍會存在分歧，但雙方必須持續管理歧見、尋求合作空間，並在9月前確認可合作的議題，為習近平訪問華府奠定良好基礎。