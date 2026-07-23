富士山驚見「壽司郎外送員」攻頂　遊客傻眼：到底誰點的

記者柯沛辰／綜合報導

一名香港女網友到日本攀登富士山，卻驚見連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」的外送員，不僅身穿員工服、手拿2大盒壽司，還背著大型外送箱登山，讓她忍不住傻眼直呼：「到底是誰在山上吃壽司？」引發熱議。

手拿2盤壽司爬富士山 遊客看傻眼

原PO「Haruka遙」在Threads貼出照片和影片，可見一名身穿整套壽司郎員工服裝的「外送員」正一步步攀登富士山，而且還拿著2大盒壽司，讓她很震驚。

網友笑問「誰虐待外賣員」 瘋猜是廣告企劃

網友們看完紛紛留言，「誰虐待外賣員」、「好奇這樣服務費要多少」、「鬼滅有炭治郎，富士山有壽司郎」，還有人猜測，「是不是廣告企劃？」、「只要有人看到，拍照放上社群+轉發，目的就達成了」。

真相曝光！其實是山友Cosplay

不過，許多內行網友指出，這位「壽司郎外送員」其實是山友的Cosplay，同時紛紛貼出合影，證明過去也曾有山友打扮成UberEats、達美樂「外送員」，但身後外送箱裡裝的其實都是登山裝備。

去年扮麥當勞外送員 還曾端牛排攻頂

其中，還有山友一眼認出這位「壽司郎外送員」，稱他其實是富士山Cosplay名人，去年化身麥當勞外送員攻頂，還曾穿著廚師服端牛排登山，「他很有名了，上次是端熱騰騰的牛排上富士山」。