華郵：川普擬出兵西非「馬利」　打擊蓋達分支

▲蓋達組織分支JNIM。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府正評估是否對西非國家馬利（Mali）發動軍事打擊，目標鎖定與蓋達組織（al-Qaeda）有關聯的武裝團體「伊斯蘭與穆斯林支持組織」（Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin，JNIM）。若計畫獲准，馬利將成為美國總統川普（Donald Trump）第二任期以來，下令發動軍事打擊的第8個國家。

多名熟悉內部討論的現任及前任美國官員透露，政府高層對是否採取軍事行動仍存在分歧。其中，白宮國家安全會議（NSC）反恐事務資深主任戈爾卡（Sebastian Gorka）是主張動武的重要支持者之一。不過，白宮、五角大廈及馬利政府均未正面回應相關消息。

白宮官員表示，不會透露川普是否已決定發動空襲，但強調美方正敦促北非及西非國家採購美國軍事裝備與服務，以支援打擊恐怖組織的行動。他指出，撒赫勒地區（Sahel）的恐怖主義已是跨國問題，美方也呼籲區域夥伴及北約盟國支持由馬利、布吉納法索（Burkina Faso）與尼日（Niger）組成的「撒赫勒國家聯盟」，共同對抗JNIM與伊斯蘭國（ISIS）。

白宮同時批評俄羅斯在馬利的反恐表現，直言莫斯科已證明自己是「無效的安全夥伴」，希望其他非洲國家能從中汲取教訓。

JNIM近年已在馬利建立穩固據點，並將攻擊範圍擴大至西非沿海國家，逐漸成為當地武力最強大的武裝組織之一。外界普遍認為，馬利及鄰近撒赫勒地區已成為全球恐怖主義活動最活躍的熱點。

去年，JNIM曾發動燃料封鎖，癱瘓馬利大部分地區。今年春季更發動全國性協同行動，包括武裝分子進入首都巴馬科（Bamako）街頭、攻占北部一座戰略城市，並透過自殺攻擊炸死馬利國防部長。

另一方面，伊斯蘭國撒赫勒分支（IS Sahel）也持續擴張勢力。該組織去年在尼日邊境綁架美國傳教士萊德奧特（Kevin Rideout），外界相信人質目前仍被扣押在馬利境內。

為打擊武裝分子，馬利軍政府近年先後聘請俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）及隸屬俄羅斯國防部的「非洲軍團」（Africa Corps）提供安全協助。然而，國際人權團體及《華盛頓郵報》均指控俄方傭兵涉及多起屠殺平民事件。

武裝衝突位置與事件資料計畫（ACLED）西非資深分析師恩賽比亞（Héni Nsaibia）指出，2025年馬利軍方及俄羅斯部隊共造成925名平民死亡，遠高於JNIM與IS Sahel合計造成的232人，凸顯當地反恐行動本身也引發嚴重人道爭議。