Alphabet第二季財報年增24％超預期！　盤後反跌4％

▲Google。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

Google母公司Alphabet公布2026年第二季財報，營收與每股盈餘（EPS）雙雙優於市場預期，其中每股盈餘大幅超出華爾街預估。不過，由於公司提高人工智慧（AI）基礎建設投資，市場擔憂短期獲利受壓，拖累盤後股價跌逾4％。

Alphabet第二季營收達1198億美元（約新台幣3.8兆元），年增24％，高於市場預估的1165.1億美元；每股盈餘9.11美元，也優於分析師預估的2.88美元。營業利益年增30％至408億美元（約新台幣1.3兆元），營業利益率34％。

公司表示，這已是連續第12季維持雙位數營收成長。搜尋及其他廣告收入年增17％至633億美元，YouTube廣告收入成長13％至111億美元；Google Cloud營收則大增82％至248億美元，持續為成長最快的主要業務。

Alphabet表示，目前Gemini模型、Google搜尋AI Mode及企業AI產品需求強勁，但資本支出及營運成本也同步攀升，以支應資料中心、伺服器及網路設備建設。

雖然財報全面優於預期，但公司指出，本季淨利部分受惠於股票投資組合未實現收益，因此獲利表現未完全反映核心營運能力。

市場反應偏向保守。Alphabet股價22日正常盤收341.91美元，下跌1.24％；財報公布後，盤後跌至327.40美元，較收盤價下跌4.24％。市場認為，AI布局有助長期成長，但短期內恐持續推升成本，成為股價壓力。