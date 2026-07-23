川普警告：美國政府9月恐面臨部分停擺

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院22日通過一項短期撥款法案，將聯邦政府經費延長至12月4日，以避免9月底政府停擺。法案接下來將送交參議院審議。不過，美國總統川普日前警告，若共和黨無法廢除參議院「阻撓議事」（filibuster）制度，美國政府仍可能在9月面臨停擺危機。

這項俗稱「持續決議案」（continuing resolution）的短期撥款法案，由共和黨掌控的眾議院通過，目的是在11月期中選舉前維持聯邦政府運作。共和黨參議院領導層目前也正與民主黨協商，研擬參院版本的短期撥款法案。

若國會未能在9月30日前完成撥款，美國現行財政年度將於當天結束，屆時大部分聯邦政府機關將因經費中斷而停止運作。

川普13日則公開表示，政府是否停擺，關鍵在於參議院共和黨是否願意廢除阻撓議事制度。他認為，要求多數法案須取得60票才能推進，是國會無法完成政府撥款的主要障礙。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）目前面臨兩難，一方面須回應川普要求廢除阻撓議事制度，另一方面也得顧及參議院長年維持的議事傳統。

美國今年稍早曾因預算僵局爆發部分政府停擺，歷時76天，國土安全部等機關受到直接影響。如今隨著9月30日預算期限逼近，政府停擺風險再度成為華府關注焦點。