美眾院通過37兆元《國防授權法案》　創歷史新高

▲川普政府提出2027財政年度總額1.5兆美元的NDAA。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院23日以216票贊成、212票反對，幾乎完全依黨派立場通過總額1.15兆美元（約新台幣37.26兆元）的《2027財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA）。法案是總統川普推動1.5兆美元國防支出計畫的重要一環，但因伊朗戰事、美國選舉改革及預算規模等爭議，引發民主黨幾乎全面反對，法案將送交參議院審議。

此次僅有6名民主黨議員支持法案，另有7名共和黨議員倒戈反對。NDAA歷年多獲跨黨派支持，今年卻因政治因素演變成高度對立。

眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，這份預算是40年來首度真正反映美國維持嚇阻力所需成本，有助扭轉多年來軍事投資不足。

民主黨反對主因之一，是川普日前未經國會授權便加入以色列對伊朗的軍事行動。上周，參議院民主黨也因此阻擋參院版本NDAA進入後續審議。

另一項爭議則是眾院議長強生（Mike Johnson）將川普支持的《拯救美國法案》（Save America Act）納入NDAA，內容包括限制郵寄投票及提高選民身分查驗要求，引發民主黨強烈反彈。民主黨也批評，共和黨去年才通過永久延長多項減稅措施，如今卻提出龐大軍費，同時規劃削減其他政府支出。

眾院軍事委員會首席民主黨議員史密斯（Adam Smith）表示，美國需要提升國防能力，但不能靠刪減重要國內計畫支付軍費，國防部也應更有效率運用資源。

部分民主黨議員則反對法案擴大美國與以色列國防產業合作。進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）表示，相關修正案對美國主權及民主構成「生存性威脅」。

眾院審議期間也表決多項修正案，包括共和黨眾議員克蘭（Eli Crane）提出全面停止對烏克蘭軍援，最終以76票對350票遭否決；眾議員波伯特（Lauren Boebert）提案將川普禁止跨性別者服役的行政命令入法，也以212票對217票未過關。