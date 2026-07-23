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美國新關稅最快今日公布　稅率10%或12.5%

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國最快今日就會公布新關稅。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國現行全球10%臨時關稅將在24日到期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日指出，美國貿易代表署（USTR）最快23日就會公布針對60個貿易夥伴301強迫勞動調查的最終回應，包含對各國加徵10%或12.5%額外關稅，以促進各國加強打擊強迫勞動問題。

301調查將出爐　最高擬加徵12.5%關稅

根據中央社報導，葛里爾22日在聯邦參議院財政委員會「總統2026貿易政策議題」聽證會指出，貿易代表署已針對美國前60大貿易夥伴展開調查，檢視各國是否建立強迫勞動相關法令，以及是否有效執行禁止強迫勞動商品進口的措施。

根據貿易代表署6月2日公布的調查報告，多數受查國家缺乏相關法規，或未能有效落實進口禁令。葛里爾表示，這種情況並不合理，也對美國企業經商帶來額外負擔。

葛里爾建議美國政府展開對應措施，以促進各國加強打擊強迫勞動問題，包含對各國加徵10%或12.5%額外關稅，稅率將依各國處理強迫勞動議題的積極程度來決定。

最快23日公布結果

貿易代表署最快23日就會公布，針對60個貿易夥伴未妥善處理涉及國際貿易強迫勞動商品問題的301調查最終回應行動。

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