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曾幫艾普斯坦介紹模特兒　法國星探驚傳家中身亡！死因不明

▲▼美國司法部最新公開的300多萬份文件揭露，已故性犯罪者、金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）。（圖／翻攝美國司法部）

▲美國淫魔富豪艾普斯坦案震驚各界。（圖／翻攝美國司法部）

記者許力方／綜合報導

法國「星探」模特兒經紀人西亞德（Daniel Siad）22日驚傳被發現陳屍於巴黎近郊住家，他涉及長年替已故美國「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）接觸模特兒圈，曾安排多名年輕女性與艾普斯坦見面。法國檢方表示，將驗屍釐清西亞德的確切死因。

巴黎住家陳屍　生前否認知情犯案

法國檢方向《美國有線電視新聞網》（CNN）證實，西亞德的遺體是在巴黎郊區科隆布住處內被發現。西亞德近期才接受CNN專訪，否認自己知道艾普斯坦曾傷害任何由他介紹的女性。

根據CNN報導，即使艾普斯坦2008年因性犯罪遭定罪，包括西亞德在內，部分模特兒產業人士仍與艾普斯坦維持商業往來。西亞德受訪時表示，艾普斯坦曾向他保證，已為過去犯行付出代價，且不會對他介紹的模特兒「伸手」，因此他一直相信對方，這些年也並未接獲任何被介紹女性回頭投訴受害。

▼根據統計，西亞德的名字出現在艾普斯坦相關文件中超過2000次。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

金流與訊息曝光　名字現身逾2000次

不過，美國司法部公開文件顯示，艾普斯坦曾支付西亞德數萬美元，雙方往來訊息中，西亞德多次向艾普斯坦推薦年輕女性，除了傳照片、描述外貌及發展潛力，也曾協助尋找「外型姣好的年輕助理」。相關統計顯示，西亞德的名字在艾普斯坦相關檔案中出現超過2000次。

受害模特兒嘆難等正義　死因待驗屍釐清

俄羅斯裔模特兒波茲希達耶娃（Svetlana Pozhidaeva）向CNN表示，自己正是經由西亞德介紹才認識艾普斯坦，且曾遭對方施暴。「如果不是因為他，我的人生會完全不同。」波茲希達耶娃在得知西亞德死訊後表示，原本希望正義獲得伸張，如今恐怕無法等到結果。

西亞德的律師則表示，當事人願意接受媒體檢視，協助釐清真相，目前沒有證據顯示他涉及犯罪，也未曾遭正式起訴或列為刑事案件被告，至於死因仍須等待驗屍結果確認。巴黎檢方表示，艾普斯坦與模特兒產業之間的聯繫，目前仍是法國刑事調查的一部分，西亞德本人也面臨性侵、虐待指控。

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