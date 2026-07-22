日本公布旅客消費排行！台灣衝上第2　第1名不是中國

▲日本第2季外國旅客消費達2.5兆日圓，台灣旅客消費排名第2。（圖／記者蔡玟君攝）



記者董美琪／綜合報導

日本觀光廳公布今年4月至6月「訪日外國人消費動向調查」最新結果，第2季外國旅客在日本總消費金額達2兆5096億日圓，較去年同期小幅成長0.2%。雖然中國旅客消費額大幅衰退近5成，但台灣、印尼及新加坡等市場表現亮眼，成功補足中國消費縮減帶來的缺口。

日本富士新聞網（FNN）報導指出，這項「訪日外國人消費動向調查」主要統計外籍旅客在日本住宿、餐飲、購物等各項支出情形。

依照各國旅客消費總額排名，美國以3848億日圓奪下第一名，年增8.5%；台灣則以3639億日圓居第2，年增27.9%。中國排名第3，消費金額2592億日圓，與去年相比大減48.8%。韓國排第4，消費金額2589億日圓，年增12.2%，香港則消費金額1452億日圓，年增7.8%，排名第5。

第6至第10名依序為澳洲1059億日圓（年增5.9%）、泰國718億日圓（年增0.3%）、英國687億日圓（年增0.4%）、加拿大681億日圓（年增10.4%）以及新加坡600億日圓（年增20.1%）。在前10大消費來源中，中國是唯一出現負成長的國家／地區。

▼日本觀光廳公布今年4月至6月「訪日外國人消費動向調查」排行。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



除了前10名之外，印尼消費金額達422億日圓、年增40.3%；印度407億日圓、年增43.8%；馬來西亞394億日圓、年增39.8%；俄羅斯則成長62.3%，達275億日圓，皆填補了中國旅客消費下滑後留下的缺口。

若觀察每位旅客平均消費金額，墨西哥旅客以51萬4925日圓（約新台幣10萬2000元）高居第一，中東地區旅客平均48萬2836日圓（約新台幣9萬6000元）排名第2，英國旅客45萬6493日圓（約新台幣9萬700元）位居第3。

中國旅客平均每人花費26萬6753日圓，排名第15；台灣旅客平均消費19萬6641日圓（約新台幣3萬9000元），排名第21。至於韓國旅客因多以短天數行程為主，人均支出僅9萬9542日圓（約新台幣1萬9796元）。