王毅、盧比歐會談90分鐘！　台灣議題、美中貿易搬上桌

▲盧比歐（右一）與王毅（左一）在東南亞國家協會外長會議期間進行場邊會談。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，他今日與中國外交部長王毅舉行會談，雙方針對可合作的議題交換意見，目的是替中國國家主席習近平預計9月訪問華府奠定基礎，討論內容涵蓋台灣、美中貿易等重要議題。

根據《路透社》報導，盧比歐是在菲律賓首都馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與王毅進行場邊會晤。會後受訪時，他坦言，美中之間仍存在不少分歧，但雙方的責任就是妥善控管歧見，避免情勢持續升高。

盧比歐指出，目前雙方正積極確認9月領導人會面的討論方向與內容，因此此次對話聚焦在會談範圍及後續安排。他表示，雙方都清楚知道彼此存在重大歧見，這些問題短時間內恐怕難以消除，但仍必須持續透過溝通尋求管理方式。

這場會談歷時約90分鐘。結束後，王毅並未接受媒體提問，中方截至目前也尚未對此次會談發布正式說明。

此次會面正值美中維持脆弱貿易休戰之際。不過，美國總統川普（Donald Trump）近日指控中國曾介入美國選舉，北京方面則否認相關說法，使原本逐漸緩和的雙邊關係再添變數。

盧比歐透露，他與王毅並未討論川普提出的選舉干預指控，而是將重點放在台灣、美中貿易及雙邊貿易委員會等議題。他強調，即使彼此存在重大分歧，維持對話機制仍是兩國關係的重要基礎。

此外，針對中國近期派遣海警船在台灣周邊海域的行動，盧比歐表示，美方認為北京此舉與雙方努力推動的戰略穩定方向相互矛盾，恐增加區域緊張情勢。