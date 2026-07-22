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Booking民宿鬼故事！隔板掀開驚見「牆後偷住人」　女當場嚇跑

▲▼飯店床單棉被全是白色！達人「解密4原因」。（示意圖／CFP）

▲ 賽瑞絲下訂民宿卻發生意外驚魂。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名女子賽瑞絲（Therese）為帶伴侶和2名孩子參加家人的生日派對，日前透過Booking.com下訂一間民宿，未料進房後出現種種詭異跡象，最後竟發現一名男子躲在客廳牆壁後方，嚇得全家拔腿逃離，至今難以平復心情。

根據《鏡報》，這間民宿離派對地點很近，一家人在派對前便抵達民宿向房東拿鑰匙，當時賽瑞絲就感到有些不對勁，因為房東明明稱自己當晚不會留宿，烘衣機裡卻有衣服正在烘乾。

派對結束後他們再度返回民宿，卻發現烘衣機仍在運轉，令賽瑞絲開始懷疑房東根本沒有離開。她請伴侶上樓逐一檢查房間，這時兩人卻注意到，客廳角落有一面外觀不起眼的隔板牆，材質是薄薄一片石膏板，靠一根釘子固定，稍微挪動就掉了下來。

賽瑞絲描述，隔板後方一片漆黑，「然後我聽到有人說，『欸，欸』的聲音，我馬上問，『那裡面有人嗎？』他說有」，令她當場嚇得帶著孩子離開，直言這是她這輩子最恐怖的經歷，形容整件事宛如Netflix驚悚紀錄片。

他們逃出屋外後馬上看見房東，未料對方竟聲稱沒見過她，對賽瑞絲的質疑也僅回應，「我的Google評論可沒有差評」。

賽瑞絲指出，房東若提前說明會留在家中，一切驚嚇完全可以避免。Booking.com發言人則回應，平台對住宿安全極為重視，事件曝光後已立即展開調查，涉事房源目前已暫停上架，調查仍在進行中。

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