客機停留印度　3機師集體食物中毒！副機長飛行中「喪失行為能力」

▲ 英航客機上3名機師同時食物中毒。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國航空（British Airways）一架波音777客機日前飛往倫敦希斯洛機場，未料停留印度海德拉巴後3名機師皆出現食物中毒症狀，其中一名副機長飛行途中甚至一度「失去行為能力」，需在3萬英尺高空緊急吸氧。

綜合《太陽報》等英媒，這趟長達10.5小時的跨洋航班最終靠著另外2名機師勉強開完全程，但落地英國後症狀明顯惡化。3人事後均提交航空安全報告，並配合留下樣本供醫療人員化驗，以追查食物中毒原因。

調查顯示，3名飛行員起飛前曾在海德拉巴一間每晚住宿費約130英鎊（約新台幣5600元）的飯店大廳共進早餐，並飲用由外部廠商提供的瓶裝水。醫療團隊正蒐集並分析相關樣本，試圖確認確切的污染來源。

英國航空飛行員工會（Balpa）消息人士透露，工會幹部對這起事件相當憤怒，因為此前已累積數十起對海德拉巴這間飯店衛生問題的投訴，但始終未獲正視。

英航則強調，這起事件並未影響旅客安全，飛行全程均依規範操作。發言人表示，「同仁的健康與福祉是我們的首要任務，我們已在收到零星不適通報後，著手重新評估該地區的機組員住宿安排。」