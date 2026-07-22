女師激戰男學生！矇眼綁床喊老公名字　35年後受害人提告了

▲女老師對男童伸狼爪。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名已婚女教師遭控在約35年前對一名當年僅10歲的男童伸出狼爪，受害者長大成人後鼓起勇氣提告，本周在法庭上作證，指控案情細節駭人聽聞，包括遭矇眼、綁在床上發生性關係。

紐約郵報、太陽報等報導，現年65歲女教師黛博拉（Deborah Franklin）被控以年輕、充滿活力、平易近人的形象接近一名男童，如今受害男童已經長大，年約40多歲，但他直到2024年才有勇氣出面指控黛博拉當年的所作所為。已知受害人9歲時，黛博拉是他的老師，後來也成為他的家教。

受害人向陪審團表示，當時年紀還小的他與黛博拉發展出「深厚友誼」，但這段關係很快演變成不恰當的悄悄話與玩笑，「她會談論毒品、香菸、性愛，這些都是非常成人的話題」。

打賭獎勵藏玄機 還以為在戀愛

受害人聲稱，在某次打賭之後，黛博拉嘲笑他選擇的獎勵太過幼稚，「她說『我很驚訝你想要的是這個，我還以為你會想看我脫光衣服的樣子』。」

受害人表示，儘管如今明白當時的他遭受大量操控，但在事發當下，他認為兩人是戀愛關係，「當時的感覺是，我在一段關係中，我是她的男友，我們必須小心」。

車庫初吻 10歲發生性關係

受害人指控，兩人第一次接吻發生在他家車庫，「我記得她把衣服脫掉，教我如何觸摸女性身體」，兩人在他才10歲的時候就開始發生關係，地點包括他兄弟的房間及黛博拉住處。

「我記得她把我綁起來，雙臂被固定住」，受害人稱黛博拉拿出羽毛，還有某種毛絨手套和皮草，用這些東西搔癢，當時的他眼睛被矇住，完全不知道發生了什麼事，「但我選擇順從，因為我信任她」。

受害人表示，兩人之間的關係持續約4年，其中一次過程中，黛博拉喊出丈夫的名字。他也說，當年他並沒有感到害怕，但在14歲左右開始感到困擾。

女教師否認指控 審判進行中

黛博拉出庭時戴著頭巾與墨鏡現身，被控在1991年至1995年間，對一名14歲以下男童犯下8項嚴重猥褻罪（gross indecency）。她否認所有指控，案件審理仍在進行中。