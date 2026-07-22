日本成烤爐！恐怖高溫「3縣飆破40度」　41地區發布中暑警戒

▲全日本陷入高溫，22日共41個都府縣發布中暑警戒。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本高溫警報狂響！受太平洋高氣壓持續籠罩影響，日本從東北南部到沖繩一帶22日普遍出現晴朗酷熱天氣，三重縣、靜岡縣以及岐阜縣都觀測到40度以上高溫，達到「酷暑日」標準。三重縣桑名市在22日下午觀測到40.6度極限高溫，一舉刷新今年全日本最高氣溫紀錄。

三重桑名飆40.6度！多地突破40度大關創今年新高

根據日本氣象廳觀測數據顯示，22日全日本各地氣溫便一路狂飆，午後多地紛紛破紀錄，其中三重縣桑名市在下午2時20分左右觀測到40.6度，創下今年全日本最高溫紀錄。而靜岡縣濱松市天龍區佐久間也在下午1時50分左右觀測到40.1度，岐阜縣美濃市也觀測到40.1度。

岐阜縣多治見市則是繼21日觀測到40.3度後，22日也出現40度高溫，連續2天達酷暑日標準。

日本氣象廳自今年起，正式將每日最高氣溫達到或超過40度的日子定義為「酷暑日」。

梅雨季剛結束高溫暴擊！41都府縣急發「中暑警戒」

除了東海地方與關東甲信多地氣溫直逼40度外，從東北到九州等廣大區域，亦有大量觀測站錄得35度以上的「猛暑日」。由於關東甲信與東海地區剛於20日宣布梅雨期結束，氣溫驟升導致東京都內因疑似中暑而緊急送醫的人數瞬間竄升。

面對極端高溫風險，氣象廳已對福島縣、東日本與西日本的各大都府縣，以及沖繩縣的大東島與八重山地方等，共計41個都府縣發布「中暑警戒警報（熱中症警戒アラート）」。

氣象廳特別呼籲民眾，在此期間應極力避免不必要的戶外活動與長時間體力消耗，在室內必須開啟冷氣避暑，並養成定時補充水分與鹽分的習慣，全力防範中暑。