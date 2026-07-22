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快訊／南韓總統李在明24日啟程訪美　將會晤黃仁勳

▲▼南韓總統李在明將啟程訪美。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明將啟程訪美。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

稍早青瓦台透露，南韓總統李在明將從本月24日至8月3日展開海外出訪行程，先是前往美國舊金山、南美洲3國（巴西、智利、阿根廷）、德國法蘭克福，訪美期間將會晤輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛、政策室長金容範於今（22）日下午公開李在明的出訪行程與計畫，表示李在明將於24日至25日騰流美國舊金山，與全球AI產業領袖及矽谷創投界人士展開密集交流。

金容範指出，李在明將依序會見黃仁勳、奧特曼、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），以及博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）。他表示，李在明將藉由與全球科技企業領袖會談，「強調南韓全面投資AI及推動全球合作的決心」，並爭取投資合作等具體成果。

▲▼輝達執行長黃仁勳31日獲得南韓總統李在明接見，宣布輝達與南韓政府、現代汽車針對AI合作簽署協議。（圖／VCG）

▲輝達執行長黃仁勳2025年10月31日獲得南韓總統李在明接見，宣布輝達與南韓政府、現代汽車針對AI合作簽署協議。（圖／VCG）

李在明也將出席「舊金山AI高峰會」，與全球科技企業高層及南韓企業領袖共同討論AI發展方向。三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣與NAVER創辦人李海珍等，都將與會交換意見，聚焦「三大超級計畫」等未來發展藍圖。

會中還預計將促成南韓企業與全球科技公司簽署合作備忘錄（MOU）。李在明也將正式發布《舊金山AI宣言》，提出打造「無可取代的大韓民國」全球AI生態系願景，展現南韓政府深化國際合作、提升AI競爭力的政策方向。

結束美國行程後，李在明將於26日至29日應巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請展開國是訪問，進行領袖峰會。接著29日至30日訪問智利，與今年上任的新任智利總統卡斯特（José Antonio Kast）進行會談；7月30日至8月1日則前往阿根廷，與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）會晤。

魏聖洛表示，此次南美行可望進一步擴大南韓與巴西、智利及阿根廷等南美主要經濟體的貿易、投資及市場合作，同時也是南韓將外交布局延伸至「全球南方」（Global South）的重要一步，具有拓展外交版圖與深化經濟夥伴關係的意義。

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