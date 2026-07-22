狂投6000份履歷！男失業16個月差點賣房　獲Visa錄取關鍵曝光

▲約翰失業期間投遞超過6000份履歷，曾經最高單日應徵88個職缺，仍屢屢碰壁。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國矽谷一名前PayPal員工在遭遇裁員後，經歷16個月的失業日子，期間投遞超過6000份求職申請卻屢屢碰壁，甚至被迫靠食物銀行度日。最終讓他成功找到工作的關鍵並非海量應徵，而是透過多年前他曾幫助過的職場人脈。

狂投6000份履歷

Business Insider報導，現居聖荷西的約翰（John Huân Vũ）在PayPal上班長達10年，卻在2024年7月突遭解僱。為了儘速重返職場，他在16個月內向2000多家公司提交逾6000份申請，「只要我覺得自己至少有50%符合資格的工作，我就會應徵」，曾經最高單日應徵88個職缺，也完成數十個面試。

面對劇變的就業市場，約翰不僅得適應AI面試，還需因應企業應徵系統把履歷從2頁縮減為1頁，極力尋求機會。

財務危機 差點要賣房子

隨著失業時間拉長，家庭財務陷入嚴重危機，連房子都面臨變賣風險。為了省下伙食費，約翰與丈夫靠著優惠券、SNAP補助等，甚至前往食物銀行領取糧食。

約翰直言，「我永遠不會忘記，當我坐在車裡排隊領取一周的食物時，還在進行工作面試」，且還要在食物銀行開門前2至3個小時就要抵達，確保排在隊伍最前面。

終於找到工作 契機來自舊識

這場求職噩夢的轉機出現在2025年10月。約翰求職期間在臉書分享的近況，吸引一名多年前因為工作而認識的人，當他還在PayPal任職期間，此人是在Visa工作，曾在2022年獲得過他的建言與生活協助。

這名任職於Visa的舊識主動告知Visa有個資深顧問職缺，儘管約翰自認可能不符合該職缺資格，但對方依然鼓勵應徵。約翰在面試之後，順利拿到錄取通知。

約翰透露，他後來才知道，這名舊識當時曾向招募人員和面試官極力推薦他，「對方記得我的工作態度、我與人溝通的方式，以及我辦事牢靠」。

約翰建議，求職者要誠實檢視履歷，更新履歷與持續應徵讓他爭取到面試機會，「但最終改變我生活的是有人記得我的工作表現」。他也說，這段求職經歷也提醒他盡可能幫助他人的重要性。