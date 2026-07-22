玩水上繩索「卡陰」　女「下體腫成葡萄柚大」重創送醫

▲克莉絲汀在體驗水上繩索設施時發生嚴重意外。（圖／翻攝自臉書Blake Ford）

圖文／鏡週刊

美國路易斯安那州一名28歲女子日前與男友搭乘嘉年華郵輪（Carnival Cruise）度假，沒想到在宏都拉斯參加岸上行程時，竟在一處熱門的水上繩索設施發生嚴重意外。她不慎遭到拉繩猛烈夾擊，導致私密處遭受「災難性創傷」、腫脹如葡萄柚般大，後續更需支付高達5萬美元（約新台幣161萬元）的天價醫療與空中轉送費用，引發全網熱議。

玩個水上繩索怎麼會傷得這麼重？

綜合《紐約郵報》《KTAL News》報導，意外發生在克莉絲汀（Kirsten Lindsey）與男友布萊克（Blake Ford）搭乘嘉年華郵輪的第3天。當時兩人報名了宏都拉斯當地的岸上觀光行程，並在一處設有繩索盪鞦韆的景點遊玩。

男友布萊克事後在募資平台發文還原驚悚瞬間，指出當時疑似是回收拉繩沒有正確連接好，導致克莉絲汀在順勢盪出去的瞬間，緊繃的繩索不偏不倚夾在雙腿之間。就在她墜入水中的那一刻遭受強力拉扯，當場發生嚴重的生殖器撕裂傷。

起初，克莉絲汀以為只是一般擦傷，還試圖「苦中作樂」笑著忍痛返回接駁車。但隨著時間過去，傷勢惡化速度驚人，不僅疼痛感劇烈到無法忍受，下半身更腫得像棒球、甚至大如葡萄柚，最後雙腿痛到完全無法行走，只能靠輪椅被推回郵輪上的房間。

為什麼醫療疏散跟看診費用這麼貴？

克莉絲汀隨後被送往郵輪上的醫療中心接受長達12小時的治療，但腫脹情況完全沒有改善。在船上度過煎熬的26小時後，醫療團隊告知傷勢過重，必須轉送至墨西哥柯斯塔瑪雅（Costa Maya）或直接安排醫療專機回美國。

面對龐大壓力，小倆口在短短幾小時內被迫做出抉擇。最終他們選擇花費高達5萬美元（先支付2萬美元訂金，抵達美國後再付3萬美元）的醫療專機費用，緊急將她送回美國本土治療。光是在船上待了26小時，就先收到了一張3,500美元（不含醫師費與藥品）的醫療帳單，讓經濟負擔雪上加霜。

歷經兩次手術與轉院治療後，克莉絲汀目前正處於漫長的復健期。家屬也透過GoFundMe發起募資，希望藉由網路力量度過難關。

郵輪公司不用負責嗎？

這起意外在TikTok與臉書等社群平台瘋傳，吸引超過500萬次觀看，留言區也釣出不少苦主，紛紛分享自己或親友曾在類似水上遊樂設施受傷的經驗。

不過，面對龐大的醫療與轉送開銷，可能很難追究郵輪公司責任。根據嘉年華郵輪的岸上觀光條款白紙黑字寫得清清楚楚，所有的岸上行程皆是由「獨立承包商」營運，郵輪公司並不負責監督或控制，旅客純粹是透過船方代售票券。條款明文規定，旅客在船外或港口參加任何活動若發生損失、損害、死亡或受傷，郵輪公司概不負責，旅客皆必須自負風險。



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