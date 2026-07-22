日本28歲實習僧侶「放火燒寺廟」被逮！　怒：不爽被打比較多下

記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣伊萬里市一名28歲的見習僧侶因為不滿修行過程中經常遭到管教，加上對人生感到絕望，竟然在深夜裡放火燒毀寺廟，因此被逮。佐賀地方檢察廳22日宣布，為了釐清嫌犯是否具備刑事責任能力，已正式對其實施為期約3個月的「精神鑑定」。

28歲見習僧侶暗夜縱火 燒毀本堂與庫裏

根據日本警方與地檢署表示，現年28歲的見習僧侶森永吉涉嫌於6月30日凌晨，在佐賀縣伊萬里市松島町的知名寺廟「円通寺」內，在作為生活區域的「庫裏」2樓點火，火勢迅速蔓延，最終導致圓通寺的本堂與庫裏全數被大火燒毀。森永吉隨後被依縱火罪嫌逮捕。

警方指出，圓通寺平時由住持、森永吉以及另一名見習僧侶共3人同住。事發當時，住持剛好外出不在寺內。

坦承不爽常挨打！嫌犯供稱：師父打我都比別人多

面對警方的調查與訊問，森永吉對縱火犯行供認不諱，並坦承自己的動機是來自對生活的不滿與修行的怨氣。

森永吉供稱，「我對人生的一切都感到厭煩了，所以才會放火。在修行時，我覺得自己被警策（寺廟中用於警醒修行者的木板）打肩膀和背部的次數，比其他見習僧侶還要多得多。」

佐賀地檢啟動鑑定留置！將進行為期3個月精神鑑定

為了釐清森永吉在案發當時是否具備完整的刑事責任能力，佐賀地方檢察廳決定對其進行精神鑑定。檢方表示，鑑定拘留自7月22日起至10月20日止，為期約3個月。期間將由專業精神科醫師對其進行心智與精神狀態評估，以作為後續是否起訴與審判的重要依據。