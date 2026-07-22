陪小孩烤棉花糖　38歲媽「全身著火」爆併發症亡！兒女目睹悲劇

▲ 夏綠蒂在家中想烤棉花糖卻引火上身。（圖／翻攝自gofundme.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨38歲女子夏綠蒂（Charlotte Rose-Ann Hill）為了讓放假在家的2個孩子烤棉花糖，日前在自家後院架起烤肉架，不料意外失火、全身遭火焰吞噬。11歲兒子和7歲女兒親眼目睹母親痛苦哀嚎，趕緊叫來父親幫忙，而夏綠蒂送醫後一度好轉，但最終因併發症不幸離世。

《澳洲新聞網》報導，事發當下2個孩子驚恐萬分，女兒當場大聲尖叫，兒子則試圖用外套撲滅媽媽身上的火，當時正準備出門上班的父親聞聲趕來，隨即將臉部、雙手嚴重燒傷的夏綠蒂送醫。

夏綠蒂的表妹碧安卡（Bianca Hill）也到醫院，陪同搭乘救護車轉往設備更完善的醫院接受治療。她受訪描述，「她當時痛苦到讓我完全心碎了」，但「那是我最後一次和她待在一起，我很慶幸自己在場陪著她。」

手術後夏綠蒂一度好轉，意識清醒，也曾和孩子們通話。家屬當時滿懷希望，以為她已度過難關，不久後卻得知醫護人員發現她失去意識，最終她於10日因併發症宣告不治。

碧安卡表示，夏綠蒂幼年時親眼目睹母親過世，最害怕孩子跟她一樣，如今卻重演悲劇，「她這輩子只想給孩子一個幸福的童年，什麼事都願意做」，「我們再也聽不到她的笑聲了。」她也在GoFundMe發起募款，盼能籌措資金幫助2名喪母的孩子穩定生活、繼續完成學業。