補選民調費用找金主埋單！吳世勳一審判有罪　首爾市長職務拉警報

▲首爾市長吳世勳恐因涉嫌違反《政治資金法》而喪失市長職務。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

首爾市長吳世勳（國民力量）因涉嫌在2021年首爾市長補選期間，透過政治掮客明泰均取得民調並由支持者代墊費用，遭控違反《政治資金法》。首爾中央地方法院一審認定部分犯行成立，判處罰金1000萬韓元、追繳2100萬韓元。若未來三審定讞且維持相同或更重刑度，吳世勳恐將依法喪失首爾市長職務。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院刑事合議22部（部長法官為趙炯又）今（22）日針對吳世勳案進行一審宣判，法官認定吳世勳違反《政治資金法》，除了判處罰金1000萬韓元外，還需追繳2100萬韓元。與他一同遭起訴的前首爾市政務副市長姜哲遠遭判罰金300萬韓元、企業家金漢廷（音譯）則被判罰金500萬韓元。

一審法官指出，依據南韓《公職選舉法》，民選公職人員若因違反《政治資金法》而遭判處有期徒刑，或100萬韓元以上罰金並且定讞，當選資格將會被撤銷，因此吳世勳若終審維持原判，則將失去首爾市長職位。

判決指出，吳世勳於2021年4月7日首爾市長補選前，多次向政治掮客明泰均索取民調結果，並要求長年支持者金漢廷代為支付相關費用。法院認定，吳世勳共委託5次民調，由金漢廷代墊共2100萬韓元，相關犯行證據明確，因此判決有罪。

▲政治掮客明泰均。（圖／達志影像）

不過，負責偵辦此案的特別檢察官閔中基原先認定，吳世勳共委託10次民調、金漢廷代墊3300萬韓元，因此依此內容提起公訴。法院審理後認為，除認定有罪的5次民調外，其餘案件不足以證明確實由吳世勳委託，或相關費用確由金漢廷支付，因此未予採認。

合議庭說明量刑理由時直言，吳世勳委託民調並由他人代墊費用，是為了實現《公職選舉法》禁止的以候選人名義進行民調，「其犯罪情節不輕」。法院也指出，吳世勳曾多次擔任國會議員及首爾市長，理應熟悉政治資金相關法律規範，卻始終未承認責任，因此認為判處喪失公職資格的刑罰「無可避免」。

面對一審法官判決結果，吳世勳當庭表示無法接受，宣布將提出上訴，「僅憑天下第一大騙子明泰均的證詞及間接證據就作出有罪認定。」