假裝教游泳「海中伸魔爪」性侵14歲少年！　瑞士淫男泰國落網

▲少年遭瑞士籍男子性侵得逞。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國知名觀光勝地普吉島一名14歲少年被外籍男子搭訕，對方聲稱要教他游泳，沒想到卻在海中性侵少年。外籍男子犯案後甚至多次透過通訊軟體聯絡被害人，更要求再次見面，警方接獲少年母親通報後，目前已經將涉案男子逮捕歸案。

假搭訕自拍換LINE！惡狼騙下海「海中強行性侵」

根據The Thaiger報導，這起性侵案件發生在7月10日，受害的14歲泰國少年當天跟隨母親前往芭東地區工作，在母親忙碌期間，少年獨自前往芭東海灘（Patong Beach）散步玩耍。

此時，一名瑞士籍男子主動上前搭訕，親切地要求與少年合照，並順勢交換了聯絡方式，期間還打聽了少年的家中地址。隨後，該名瑞士男邀約少年一起下水，聲稱可以「免費教他游泳」。

當兩人進到海中後，瑞士男竟在海中開始性侵少年。受害少年向警方透露，當時自己因為太過害怕，根本不敢反抗或大聲呼救。

掌握住址還狂發LINE！媽媽發現異狀急向基金會求助

少年回家後神情異常焦慮且情緒低落，母親察覺異狀後跟兒子談話，才揭發這起性侵事件。瑞士男子事後仍持續透過LINE傳訊息給少年，頻繁邀約再次見面。

由於瑞士男先前已掌握少年的住家地址，母親擔心兒子的安危，深怕調查延誤會給對方可乘之機，因此18日向專門保護婦幼的「帕維納基金會（Paveena Foundation）」尋求協助。在基金會創辦人的陪同下，家屬20日前往芭東警察局跟進調查，警方隨後於21日將該名瑞士籍嫌犯逮捕。

筆電、手機扣得關鍵證物！

警方表示，調查人員在搜查嫌犯的筆記型電腦與手機時，查獲了與本案相關的照片及其他關鍵證據。目前瑞士籍嫌犯已被移送至普吉府法院進行臨時拘留。

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