殯儀館屍袋狂晃！1月大男嬰宣告死亡　2小時後「奇蹟復活」

▲ 男嬰一度宣告死亡，送往殯儀館卻「復活」。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名才剛滿月的早產男嬰諾亞（Noah Gabriel da Cruz Santos）15日在聖保羅里約克拉魯聖家醫院（Santa Casa de Rio Claro）被宣告死亡，遺體裝入屍袋後，殯葬人員卻發現袋子不斷晃動，打開一看男嬰竟仍有生命跡象，趕緊送回新生兒加護病房救治，目前轉往專科醫院繼續療程，消息曝光後震驚社會。

滿月當天心肺驟停 殯儀館屍袋晃動

綜合當地媒體g1及《太陽報》報導，諾亞於6月15日出生，因患有先天性顎裂，出生後便入住新生兒加護病房，等待轉往專科醫院手術，不料出生滿月當天病情急轉直下，心肺功能驟停，醫療團隊緊急施行心肺復甦術長達45分鐘仍回天乏術，當天下午宣告死亡。

遺體移交殯儀館後，殯葬人員帕斯誇爾（Regina Célia Paschoal）準備處理時卻發現密封的黑色屍袋竟開始晃動，「我打開袋子，寶寶動得更厲害了，還發出想呼吸的聲音，我完全不敢相信眼前所見。」

她立刻通報同事並呼叫護理人員，確認男嬰仍有生命跡象後送往醫院，距離宣告死亡約經過2小時。2天後諾亞順利轉往聖保羅大學附設顱顏復健醫院（Centrinho），繼續接受專科治療。

拉撒路現象？ 醫院：百年最難解事件

院方對此聲明強調，當時確認男嬰死亡的技術與法律程序均嚴格執行，未發現任何疏失，並形容此事是醫院百年歷史上「最無法解釋的事件之一」。醫學界則提出罕見的「拉撒路現象」（Lazarus phenomenon）作為可能解釋，意指心肺復甦術結束後心跳自發性恢復，但確切原因至今仍不明。

諾亞的母親蕾蒂西亞（Letícia Cristina da Cruz Santos）表示，她親眼目睹急救過程，一度以為天人永隔，對於奇蹟的發生既震撼又感恩，「這無法用言語解釋，只能用生命去體會。有時候我們都感覺像在做夢一樣，看他睜著眼睛、踢著小腿的樣子，我們太震驚了。」