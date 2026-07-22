暖心計程車司機！見女乘客激動爆哭後「直接遞鈔票」：先吃頓飯吧

▲南韓釜山計程車司機將5000韓元紙鈔交給女乘客，叮囑記得吃飯。（圖／翻攝自Threads）

記者羅翊宬／編譯

一名韓國女子近日分享搭乘釜山計程車的暖心經歷，透露自己因私人因素陷入低潮，在車上忍不住落淚，沒想到抵達目的地時，司機竟遞給她5000韓元（約新台幣120元），還叮囑道，「到家前記得先簡單買點東西吃」。這份突如其來的善意，讓她至今仍將鈔票夾在珍愛書籍中保存。

根據韓媒《News1》，這名女子日前在社群平台Threads發文，標題為「希望這篇文章能傳達給釜山某位計程車司機」。她表示，6月24日晚間7時48分，自己搭乘一輛計程車，從釜山展覽會議中心（BEXCO）前往南區門峴洞。

女子透露，當天因個人因素身心俱疲，甚至連搭地鐵的力氣都沒有，只好選擇平時不常搭乘的計程車返家。車程途中，她與家人通話時，原本努力壓抑一整天的情緒突然潰堤，在車上忍不住哭了起來。

她表示，自己當時已盡量壓低哭聲，不想讓司機察覺，但情緒爆發後便難以控制。沒想到司機似乎聽見她與家人的談話內容，注意到她提到，「連吃晚餐的時間都沒有，一整天沒吃東西。」

抵達目的地後，司機沒有立即離開，而是拿出一張5000韓元鈔票遞給她，並溫柔說道，「回到家之前先簡單買點東西吃吧。」女子回憶，可能自己才20歲出頭，猜想司機可能像照顧女兒般，對她感到心疼。

▲南韓計程車。（示意圖／VCG）

由於下車地點在狹窄巷弄，後方還有車輛等待通行，她只能匆忙向司機道謝後離開。然而，拿著那張5000韓元鈔票站在原地時，她卻久久無法回神。

女子在貼文寫道，「我原本認為『世界既冷漠又殘酷』，但司機在那一天用一份小小的關懷，讓我感受到無比溫暖。」

她也透露，那張5000韓元最後並沒有花掉，而是夾在自己最珍惜的書本裡保存，「未來如果又遇到艱難的一天，我想自己也能靠著這段回憶，再撐過一天。」

她也希望，未來若有機會再次搭乘這名司機的車，一定會請對方喝一杯冰咖啡，回報當時收到的善意。

女子最後表示，司機給予她的溫柔與付出，讓她希望自己也能成為懂得將善意傳遞給他人的成熟大人。她向司機送上祝福，希望對方在炎熱夏季保持健康，「希望這篇文章能傳達給您，願您一直幸福快樂！」