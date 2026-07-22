擊敗圍棋AI改寫歷史！韓棋手申真諝「3戰逆轉勝」：人類仍有希望

▲世界排名第一的南韓圍棋九段選手申真諝21日擊敗頂尖圍棋AI模型KataGo。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

世界排名第一的南韓圍棋九段選手申真諝昨（21）日在首爾市中區韓國經濟TV演播室舉行的「強數學•韓經棋神戰」第3局，以221手擊敗頂尖圍棋AI模型KataGo，拿下11目半勝利。他在首局落敗後連勝兩局完成逆轉，以2勝1敗奪冠，成為正式比賽中首位以兩子讓子棋形式擊敗KataGo的棋手。

這場對決被視為人類棋手與人工智慧（AI）圍棋技術的一次正面交鋒。申真諝賽前面對現今最強等級AI，外界普遍認為他若能拿下一勝就算成功，但他最終靠著精準計算與穩健布局，完成逆轉勝。

根據《韓聯社》，第3局開始前，申真諝因採用兩子讓子棋，棋盤上已取得18目半優勢，AI預測他的勝率一度達到99%。不過，KataGo此次改變前兩局策略，第一手落在左上角小目位置，讓申真諝思考約2分鐘後才落子回應。

申真諝本場比賽採取避免複雜戰鬥、以「地盤圍空」為主的策略。他此前便表示，希望透過控制局面、穩定累積實地來對抗AI，而非陷入人工智慧擅長的複雜攻防。

比賽進入中盤後，雙方並未爆發大規模攻防。申真諝在第80手開始攻擊白棋，並逐步在棋盤上方與中央建立巨大黑棋陣地。隨著黑方勢力轉化為實際目數，他逐漸掌握優勢，讓比賽提前進入收官階段。

過去兩局比賽中，申真諝都曾在領先時遭遇AI反擊。第1局約第70手、第2局約第160手時，原本高達99%的勝率都曾快速下降，導致差距縮小。不過，第3局他從開局優勢一路維持到終局，沒有讓KataGo找到翻盤機會。

經過約3小時20分鐘、共221手較量後，申真諝成功拿下11目半勝利。這場勝利也讓他在首局慘敗後，以連續兩勝完成大逆轉，證明人類棋手面對高度發展的AI仍具競爭能力。

「強數學•韓經棋神戰」賽事規定，申真諝每手棋擁有5小時思考時間，並附加1次30秒讀秒機會；KataGo則不受總時間限制，每手棋需在20秒內完成判斷。

最終以2勝1敗奪冠的申真諝，獲得包含對局費在內總額2億5000萬韓元（約新台幣580萬元）的獎金，以及勝者獎品捷恩斯G90（Genesis G90）轎車。

本次比賽使用的KataGo系統，由韓國網路圍棋平台Tygem建置，搭載4張RTX 3090顯示卡進行平行運算。AI所選出的棋步，則由韓國棋院所屬職業棋士李丹菲（音譯）初段代替落子，完成整場人機對決。