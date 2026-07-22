1700萬標下法拍屋　男開門驚見一家三口遺體

▲男子砸千萬標下法拍屋，沒想到進屋卻發現3具遺體。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

美國一名男子標下一棟法拍屋，沒想到一開門映入眼簾的景象卻是3具遺體。這起事件不僅讓房屋交易暫緩，更因原屋主可能在法拍前就已身亡，導致整起拍賣程序陷入法律爭議。

進門驚見3屍 死者身分曝光

這起事件發生在美國康乃狄克州伯靈頓（Burlington），買家馬基翁（Edward Marchion）在法拍會上以52.5萬美元（約新台幣1700萬元）搶下這棟4房3衛、附帶庭院的78坪房子。

這價格遠低於該區房屋中位價69萬9900美元（約新台幣2265萬元），原本以為撿到便宜，豈料馬基翁在競標成功得以進入房子參觀查看的時候，這才赫然發現屋內有3具屍體。

警方隨後確認其中兩名死者為54歲前屋主莎莉（Sally Anne Cash）與其22歲兒子布萊恩（Brian Cash），第3名死者研判為莎莉安的丈夫保羅（Paul Cash）。

法拍程序恐無效

法院紀錄顯示，原屋主夫婦2019年購入該房產，但自2024年12月起便停止支付房貸，到了2025年8月啟動法拍。如今隨著三人遺體被發現，法拍程序合法性遭到質疑，當局目前尚無法確認這一家人的時間，究竟是在法拍程序展開之前還是之後。

若驗屍結果證實屋主在法拍程序啟動前就已死亡，該法拍將被視為「有瑕疵」的無效程序，房屋所有權恐將回歸繼承人所有。目前馬基翁已向法官提出申請，要求暫緩過戶手續。