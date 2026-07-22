東京推短褲上班抗高溫！OL不滿「腿毛騷擾」　喊對女性不公平

▲ 東京都鼓勵上班族以休閒穿搭取代厚重的西裝領帶。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京都政府今夏力推「Tokyo Cool Biz」政策，鼓勵上班族以T恤、運動鞋甚至短褲取代傳統西裝領帶，盼藉此舒緩酷暑壓力。然而政策上路近4個月，不僅引發男女公平性爭議，更催生「腿毛騷擾」這個新興網路詞彙，讓這場穿衣改革掀起外媒關注。

「腿毛騷擾」新詞誕生 女性批政策不公

BBC報導，所謂「腿毛騷擾」日文稱為「sune-hara」（スネハラ），指的是被迫直視男同事腿毛所產生的不適感。部分女性上班族則批評，這項政策本身就不公平，因男性可以自在露腿，但女性露出腿部時仍被社會期待穿著褲襪。

男性醫美診所Gorilla Clinic今年6月一項調查顯示，53.5%受訪者反對夏季穿短褲上班，贊成者則占46.5%，而反對者中女性明顯多於男性。診所主管船津明史注意到，近期前來諮詢雷射除毛的男性增加，且動機不再純粹是美觀考量，而是出於「穿短褲時的社交禮儀」，女性普遍認為「男性腿毛應該少一點」，促使部分男性為避免冒犯他人選擇雷射。

都府：初衷為穿著自主 不強制規定

東京都政府環境部門官員渡邊昇對此強調，推動政策的初衷是在酷暑中給予民眾更多穿著自主空間，並非強制規定，「只要服裝不冒犯他人，就不成問題。」

「Tokyo Cool Biz」源自都知事小池百合子2005年擔任環境大臣時推動的全國節能運動「Cool Biz」，當時鼓勵穿短袖上班、減少空調耗電；歷經2011年東日本大震災後政策升級為「Super Cool Biz」，節能範圍從職場延伸至家庭。

極端高溫肆虐 一周7死逾4580人送醫

日本氣象廳今夏啟用「酷暑日」一詞，專指氣溫突破攝氏40度的極端高溫天氣。據消防廳統計，光是7月6日至12日短短一周內，全國已有7人中暑死亡、逾4580人入院治療。