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快訊／北海道「十勝岳」火山噴發！黑色濃煙衝200m高空　狂搖45秒

記者王佩翊／編譯

日本北海道知名火山「十勝岳」22日上午11時07分噴發，根據札幌管區氣象台最新發布的報告，十勝岳的「62-2火口」突發小規模噴發，現場觀測到黑色的濃煙直衝火口上方約200公尺高空，甚至伴隨長達45秒的火山微震與振動。氣象台目前維持「第2級火山警戒」，並警告周邊1.5公里範圍內嚴防巨大火山碎屑飛散。

黑色煙柱直衝200公尺！火山微震狂搖45秒

根據札幌管區氣象台22日中午12時發布的最新報告指出，十勝岳的62-2火口於22日上午11時07分左右發生噴發。

在噴發發生的同時，觀測站監測到持續時間長達約45秒的火山微震，且位於避難小屋的觀測點也捕捉到了推定由噴發引起的0.76帕斯卡（Pa）振動。現場目擊到黑色噴煙，從火山口上方直直往上竄升至約200公尺的高空。所幸截至目前為止，尚未觀測到大型火山碎屑飛散至遠處。

地殼變動蓄積4個月！氣象台警告：恐頻繁發生小規模噴發

事實上，十勝岳自2026年3月起，就陸續出現地殼變動以及火山氣體釋放量增加等現象，火山活動持續加劇。氣象台早在6月18日就預警可能發生極小規模噴發，預先將火山警戒等級從「第1級」調升至「第2級（火山口周邊管制）」。

氣象台22日中午強調，十勝岳雖然發生噴發，但目前仍維持「第2級警戒（火口周邊管制）」，不過同時也警告在「62-2火口」方圓約1.5公里範圍內，必須高度注意隨噴發射出的巨大火山碎屑。

此外，氣象台也提醒，位於下風處的區域，火山灰與小碎石可能會隨風飄散至較遠的地方降落，民眾與遊客請務必遵守當地政府的指示，切勿進入危險區域。氣象台更預警，十勝岳未來仍有極大可能性持續發生極小規模的重複噴發。

 
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